MMA-vechter Reinier de Ridder (34) uit Breda heeft zaterdag een sensationele zege geboekt op de Australiër Robert Whittaker (34). Het gevecht van The Dutch Knight was de main fight van het UFC-evenement in Abu Dhabi.

Reinier de Ridder is 1.93 meter en Whittaker 1.83 meter. Daarnaast staat De Ridder te boek als een van de allerbesten qua grondwerk. Met dat in gedachten was het taak voor de Bredanaar, de nummer 12 bij de UFC in het middengewicht, om Whittaker (5) tegen het canvas te krijgen.

Dat bleek dan ook zijn strijdwijze te zijn. Al na tien seconden had hij de Aussie in een houdgreep, maar Whittaker wist overeind te blijven. Vervolgens hadden ze elkaar ongeveer een minuut vast, als een langzaam dansend koppeltje. Vervolgens deelde Bobby Knuckles wat jabs uit aan De Ridder, nog zonder vernietigend contact te maken. Onderwijl hadden beide vechters al een bebloed gezicht.

Ronde 2

In de tweede ronde kreeg De Ridder met nog een kleine twee minuten te gaan zijn opponent waar hij hem wil: tegen de grond. In die houding kreeg hij twee minuten om schade toe te brengen. RDR deelde enkele stoten uit, maar kwam al met al niet door de gesloten verdediging van de Australische vechter heen.

Ronde 3

Whittaker herstelde zich uitstekend en kreeg De Ridder in het begin van de derde ronde lelijk te pakken met een verwoestende aanval. De Ridder overleefde het met grote moeite. Beide mannen waren er helemaal doorheen en moesten op adem komen. Hij wist dat hij ten aanval moest om de ronde nog te pakken. De Ridder kreeg wel weer de controle terug, al kreeg hij niet veel meer voor elkaar dan dat.

Ronde 4 en 5

Het verwachte patroon zette zich door in de vierde ronde: De Ridder wil het op de grond uitvechten, Whittaker is staand sterker. Maar conditioneel oogde De Ridder nog frisser en de enige impactvolle stoot die werd uitgedeeld was van Bredase makelij.

Split decision

In de vijfde en laatste ronde van 5 minuten was het alles of niets voor beide MMA-vechters. De Ridder leek wat actiever. Het publiek vond dat er niet genoeg actie was, maar wat wil je, met twee giganten die elkaar helemaal hebben afgepeigerd. De jury was na de slopende ronden verdeeld, maar gaf de zege in een split decision aan de Nederlander.

Vierde UFC-partij van Reinier de Ridder

Voor De Ridder was het zijn vierde partij bij de bond UFC. Eerder rekende hij af met onder meer Kevin Holland en Bo Nickal. Whittaker is een zeer ervaren vechter, die al eens kampioen in het middengewicht was bij UFC. De Ridder zit juist in de lift. "De UFC-titel is het doel. Ik zal deze partij óók spectaculair moeten winnen om nu al in aanmerking te komen voor een titelgevecht", zei hij vooraf tegen het AD. Spectaculair was het niet echt, maar winnen deed hij wel.

Talent

Tegen Nu.nl zei De Ridder: "De afgelopen jaren heb ik steeds meer geleerd dat wie het hardst werkt degene is die het verst komt. Ik geloof namelijk niet in talent." Ook droomt hij ervan dat er een UFC-evenement in Nederland word georganiseerd. "Het zou heel cool zijn de UFC een keertje naar Nederland te brengen. Maar hier leeft het ook wel", waarmee hij verwijst naar de Verenigde Arabische Emiraten.