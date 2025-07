De Bredase MMA-vechter Reinier de Ridder maakt met enorme stappen naam bij de bond UFC. Zaterdag versloeg hij in Abu Dhabi de oud-kampioen Robert Whittaker. Het Nederlandse middengewicht werd na vijf rondes van vijf minuten uitgeroepen tot winnaar. "Zo wil ik niet vechten", was zijn eerste reactie na afloop.

Beide vechters liepen in de eerste ronde al rond met bebloede gezichten. Ze moesten tot het gaatje gaan: de hele 25 minuten werden uitgevochten. De jury kwam tot een split decision: RDR wint met 48-47, 47-48, 48-47.

'Deze man was te sterk'

De Ridder werd na afloop in de ring geïnterviewd. "Zo wil ik niet vechten, man", zei de uitgeputte Dutch Knight.

"Deze man was te sterk. Ik wil mijn tegenstander al in de eerste ronde knock out krijgen. Dat is toch veel beter? Misschien moet ik hierna maar vechten tegen de winnaar van Khamzat Chimaev tegen Dricus du Plessis. Gaan met die banaan. Geef me maar een kans om te vechten voor de kampioensgordel. Ik had verwacht dat ik Whittaker veel naar de grond zou sleuren en hem zou verwurgen. Maar hij was zo geweldig. Zo sterk. Zo duurzaam. Met zulke rake klappen."

'Butthurt'

Ook Whittaker kwam aan het woord en bleek een sympathieke verliezer. "Ja, dit doet wel behoorlijk veel pijn, eerlijk gezegd.", waarbij hij het woord 'butthurt' gebruikte.

"Maar weet je? Hij deed precies wat hij zei dat hij ging doen. Ik dacht dat ik alles deed wat ik moest doen, maar de druk was te groot. Hij voerde de druk zo enorm op en hij heeft een breed palet aan vaardigheden. Ik zei vooraf al dat hij een bijzondere manier van vechten heeft. Ik kon hem niet ontregelen. Hij slaagde vaker wel dan niet in zijn aanpak en hij eindigt hier als winnaar. Mooi voor hem."

UFC

Voor De Ridder was het zijn vierde partij bij de bond UFC. Eerder rekende hij af met onder meer Kevin Holland en Bo Nickal. Whittaker is een zeer ervaren vechter, die al eens kampioen in het middengewicht was bij UFC. De Ridder zit juist in de lift. "De UFC-titel is het doel. Ik zal deze partij óók spectaculair moeten winnen om nu al in aanmerking te komen voor een titelgevecht", zei hij vooraf tegen het AD.