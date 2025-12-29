De Britse bokser Anthony Joshua is betrokken bij een auto-ongeluk waarbij doden zijn te betreuren. Het incident vond plaats in Nigeria. Jake Paul, die recent nog vocht tegen 'AJ', heeft gereageerd op het slechte nieuws.

Joshua is licht gewond geraakt bij een fataal auto-ongeluk in Nigeria. Het ongeval gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Makun in de staat Ogun, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos.

Bij het ongeluk kwamen volgens lokale media twee mensen om het leven. De auto waarin Joshua (36) zat zou tegen een ander voertuig zijn gebotst. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Jake Paul reageert op ongeluk met Joshua

Paul, de verloofde van de Nederlansde schaatstopper Jutta Leerdam, heeft op X een berichtje gewijd aan de situatie. "Het leven is veel belangrijker dan boksen", aldus de Amerikaan. "Ik bid voor de verloren levens, AJ en anderen die de gevolgen ondervinden van het noodlottige ongeluk van vandaag."

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

Joshia is tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten en de olympisch kampioen van 2012. De Engelsman won onlangs een showgevecht in Miami van de Amerikaanse influencer Jake Paul. De Britse bokser van Nigeriaanse afkomst sloeg Paul in de zesde ronde knock-out.

33 miljoen

De bokswedstrijd tussen Jake Paul en Anthony Joshua heeft wereldwijd 33 miljoen kijkers getrokken. Dat meldt Netflix, dat de bokspartij vrijdag live uitzond. Volgens de streamingdienst stond het evenement in 45 landen bovenaan de lijst met meest bekeken titels en stond het in 91 landen in de top 10.

Joshua won de veelbesproken wedstrijd in Miami. De Brit sloeg Paul in de zesde ronde knock-out. Volgens Netflix is een slow-motionvideo van Joshua die Paul knock-out slaat de "best presterende clip van een live-evenement op Netflix ooit". De bewuste clip is meer dan 214 miljoen keer vertoond op de socialemediakanalen van Netflix. Paul hield aan het gevecht een gebroken kaak over.