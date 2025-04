Onsportieve Glory-debutant negeert scheidsrechter en krijgt heel Ahoy tegen zich na wangedrag

Glory-debutant Sina Karimian heeft alles behalve een goede eerste indruk achtergelaten tijdens Glory 99 'Last Heavyweight Standing'. De Iraniër overtrad meerdere keren de regels tijdens zijn partij tegen Tomas Mozny en kreeg het hele publiek tegen zich door zijn onsportieve acties.

Tijdens de persconferentie vrijdag, drukte de Iraniër al zijn stempel op het publiek. De 37-jarige kickbokser kwam gekleed met muts en zonnebril op het podium en wist verschillende keren de aandacht naar zich toe te trekken met verschillende controversiële opmerkingen.

Hoewel het publiek tijdens de persconferentie wel kon lachen om zijn opvallende gedrag, was dat zaterdag in Rotterdam Ahoy alles behalve het geval. Op verschillende momenten tijdens het gevecht legde de scheids het spel stil met de gebruikelijke woorden "stop" of "break". Gebruikelijk is dan om te stoppen met vechten, te luisteren naar de instructies van de scheidsrechter en te wachten totdat deze "fight" roept, om het spel weer te hervatten.

Maling aan de regels

Hier had de Iraniër echter maling aan. Na het teken van de scheidsrechter om te stoppen, ging hij gewoon door, waardoor Tomas Mozny een aantal keer geraakt werd door stoten die hij niet verwachtte. Zelfs toen Karimian hier een minpunt voor kreeg, weerhield het hem er niet van om door te gaan met deze onsportieve acties, waardoor hij het hele publiek tegen zich kreeg met luid boegeroep.

'Hallo Amsterdam'

Uiteindelijk won Mozny dan ook de partij. Hij kende tot nu toe vooral verliespartijen bij Glory, maar stond dan ook tegenover grote namen als Levi Rigters en Antonio Plazibat. Echter maakte de winnaar zich ook niet gelief bij het publiek door "Hallo Amsterdam" door de microfoon te scanderen toen hem om een reactie werd gevraagd in het Rotterdamse Ahoy.

Last Heavyweight Standing

