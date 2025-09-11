Kickboksorganisatie Glory legt veel te veel nadruk op de zwaargewichtdivisie en werkt daarmee alle andere topvechters tegen zichzelf in het harnas. Dat is de mening en conclusie van diverse betrokkenen rondom de organisatie, zoals trainers en kickboksers. Het massale vertrek van enkele grote namen is daarvan het gevolg.

"Ze maken carrières kapot", is coach Maikel Polanen van ARJ Gym duidelijk in gesprek met het Algemene Dagblad. Hij zag Endy Semeleer en Younes Smaili al Glory de rug toekeren. De trainer van Levi Rigters hint daarnaast ook op een naderend einde van zijn zwaargewichtpupil bij Glory. "We willen met hem het zwaargewichttoernooi winnen en daarna misschien nog één keer voor de titel, maar dan moet het binnen Glory ook klaar zijn."

Nadenken over toekomst

Polanen noemt zichzelf een coach die groot denkt en in dat licht ziet hij Glory als 'tussenstap'. "Bij Glory verdien je een leuk zakcentje, maar financieel onafhankelijk word je in deze situatie niet. Als je in het MMA doorbreekt wél. Het is mijn taak jongens te trainen, maar ook om hen over hun toekomst na te laten denken. En ja, dat geldt ook voor Levi. Hij is ook al aan het rollen (trainen op MMA-technieken, red.)."

'Ze zijn carrières kapot aan het maken'

Polanen neemt het de kickboksorganisatie kwalijk dat 'ze carrières kapot aan het maken zijn'. Hij wil echter Glory niet afschilderen als slechte organisatie, maar deelt de zorgen die bij meer vechters en coaches heersen. "Glory houdt de jongens, en niet alleen die van mij, aan het lijntje", zegt coach Said El Badaoui, van onder meer Jamal Ben Saddik en Nabil Khachab, in hetzelfde interview. Hij vindt het in dit geval niet erg om 'dan maar de gebeten hond te zijn'.

'Bouwvakkers uit het buitenland'

De 23-jarige Mohamed Touchassie, door velen al 'de nieuwe Badr Hari genoemd', was de meest recente grote naam die Glory acterliet. "Bij Ajax investeren ze in jeugd zodat nieuwe helden van de toekomst worden geboren. Bij Glory bouwen ze liever op jongens die aan het einde van hun carrière staan. Jammer. Jonge gasten moeten het stokje ooit overnemen, maar die krijgen nu geen kans. Glory focust zich liever op bouwvakkers uit het buitenland."

Bagger

Trainer El Badaoui is het met Touchassie eens. "Ik vind de helft van de wedstrijden in het toernooi bagger. Ze halen zelfs jongens uit hun pensioen om het veld op te vullen. Kom op, man. Daarmee doe je échte kickbokstalenten tekort. Het is allemaal kortetermijndenken. Daardoor gaat nu heel veel talent verloren."

Reactie Glory

Glory reageert opvallend op de vertrekkende topsporters en de harde woorden. "We wensen hen het allerbeste en zullen hun carrières nauwlettend blijven volgen", zegt de Amerikaanse baas van Glory tegen het AD. Hij ontkent niet dat de aandacht momenteel vooral naar de zwaargewichten uitgaat. "Maar ik wil benadrukken dat daar ook veel lichtzwaargewichten aan deelnemen, mét succes. Hoewel het aantal evenementen beperkt is, blijft er altijd ruimte voor opwindende vechters die ons helpen het beste product aan te bieden voor de fans.”