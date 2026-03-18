Vechtsporter Kenzo Biyong heeft een unieke stap gezet in zijn carrière. De Nederlandse grappler tekende bij UFC BJJ, de nieuwe jiujitsu-organisatie van de UFC, en wordt daarmee de eerste Nederlander ooit onder die vlag. Op 2 april maakt hij zijn debuut in Las Vegas, op een podium waar de beste grapplers ter wereld samenkomen. Eerder trok de 28-jarige aandacht met een emotioneel besluit in zijn privéleven.

Voor Biyong is het de volgende stap in een bijzonder traject, waarin sport en persoonlijke keuzes nauw met elkaar verweven zijn. Die keuze draaide om meer dan sport alleen. Biyong zette zijn eigen ambities opzij om er te kunnen zijn voor zijn familie. Een beslissing die zijn leven én carrière volledig een andere richting gaf.

Waar hij eerst droomde van een toekomst op het voetbalveld, vond hij uiteindelijk zijn pad in de vechtsport. Daar groeide hij niet alleen uit tot een succesvolle atleet, maar ook tot een persoon met een verhaal dat verder reikt dan resultaten. Zo adopteerde hij een jongen met autisme, een keuze waar hij open over spreekt en die veel mensen raakt.

Juist dat persoonlijke verhaal zorgde ervoor dat zijn bereik explosief groeide: niet alleen vechtsportfans volgen hem, maar ook mensen die zich herkennen in zijn boodschap en de manier waarop hij zijn platform gebruikt. Biyong heeft 766.000 volgers op Instagram.

Van uitgesteld debuut naar Las Vegas

Zijn debuut bij UFC BJJ had eigenlijk al eerder plaats moeten vinden. “Ik zou vorig jaar in oktober eigenlijk al mijn debuut maken, maar toen hadden we niet genoeg tijd om mijn visum rond te krijgen voor de wedstrijd. Dat gevecht zou op 70 kg zijn.”

Daarna volgde een nieuwe kans via een realityconcept. “Begin dit jaar werd ik daarna uitgenodigd voor een realityserie genaamd Road to UFC BJJ op 66 kg. Uiteindelijk ging die hele realityserie niet door. Daarna is deze wedstrijd tot stand gekomen op 66 kg.”

Die route maakt zijn debuut in Las Vegas extra beladen: het is geen snelle doorbraak, maar een kans die hij meerdere keren nét misliep.

Nieuw podium

Met UFC BJJ betreedt de UFC een nieuwe markt. Waar de organisatie groot werd met MMA, richt het zich nu ook op puur grappling: wedstrijden zonder stoten of trappen, waarin controle, posities en submissions centraal staan. Het doel is duidelijk: de sport wereldwijd groter maken, met hetzelfde platform en bereik als de UFC.

Voor Biyong betekent dit een kans om zich direct op het hoogste niveau te laten zien. Zijn contract is voorlopig nog beperkt. “Ik heb nu één partij op mijn contract. Als ik deze wedstrijd win, krijg ik een contract aangeboden voor meerdere partijen.” De inzet is dus meteen hoog: winnen betekent doorgroeien binnen de organisatie.

Sterke tegenstander

Ook de tegenstander liegt er niet om. “Mijn tegenstander wordt gezien als een van de nieuwe sterren in deze sport. Wat ik heb gehoord is dat hij vorig jaar de wedstrijd van het jaar had bij de organisatie PGF. Hij zoekt constant de aanval en is heel energiek.” Het belooft een dynamische wedstrijd te worden, waarin tempo en initiatief een grote rol gaan spelen.

UFC BJJ 7 is bovendien geen klein evenement om op te debuteren. De kaart bevat meerdere titelgevechten en gevestigde namen uit de internationale grapplingwereld, wat het evenement een duidelijke kampioenschapsuitstraling geeft. Voor Biyong betekent dat dat hij zijn eerste partij meteen vecht op een kaart waar de absolute top samenkomt, een podium waarop elke prestatie direct opvalt.

Blik op MMA en boksen

Hoewel zijn focus nu volledig ligt op zijn debuut bij UFC BJJ, kijkt Biyong al verder vooruit.

“De overstap naar MMA is dichtbij. Of het uiteindelijk de UFC wordt laat ik nog even in het midden, want ik ben met meerdere organisaties in gesprek.”

Daarnaast lonkt ook een uitstap naar het boksen. “In augustus ga ik een bokswedstrijd doen in Abu Dhabi. Direct na mijn wedstrijd bij UFC BJJ start ik met de voorbereiding daarvoor. Welke organisatie het precies wordt maak ik binnenkort bekend.” Het laat zien hoe breed hij zich wil ontwikkelen binnen de vechtsport.

Historische stap

Met zijn debuut schrijft Biyong geschiedenis als eerste Nederlander bij UFC BJJ. In een land dat bekendstaat om zijn kickboksers en MMA-vechters, is dit een nieuwe stap voor het grappling. Op 2 april krijgt hij de kans om niet alleen zijn eigen carrière een boost te geven, maar ook de deur te openen voor een nieuwe generatie Nederlandse vechters op dit podium.