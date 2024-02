Prachtig: Brian Ortega wil zijn hand niet omhoog hebben na submission-zege op Yair Rodriguez

De UFC-avond in Mexico is zaterdagnacht gekleurd door een prachtig moment in de partij tussen Brian Ortega en Yair Rodriguez. In de opbouw naar het gevecht hadden de twee vedergewichten al heel veel respect voor elkaar, maar na de overwinning van Ortega werd dit nog maar eens duidelijk. De Amerikaan wilde zijn hand niet omhoog krijgen na de zege op Rodriguez.

Ortega en Rodriguez maakten er een competitief gevecht van wat drie rondes lang op en neer ging. Toch trok de Amerikaan aan het begin van de derde ronde aan het langste eind. Met zijn specialiteit de armhoudgreep zorgde hij ervoor dat Rodriguez aftikte, zodat Ortega de zege mee naar huis kon nemen.

Respect

Het gevecht kende bij de zege dus ook een respectvol moment. Aan het eind van het gevecht steekt de scheidsrechter de hand van één van de twee vechters in de lucht, als een teken dat diegene heeft gewonnen. Ortega weigerde dit echter. Hij vroeg aan de scheidsrechter om zijn hand niet in de lucht te doen, als teken van respect naar zijn taaie opponent Rodriguez.