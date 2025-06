Bahram Rajabzadeh heeft zijn vele fans wederom een spectaculair gevecht bezorgd. The Golden Wolf sloeg Asdren Gashi in de eerste ronde knock-out, waarna hij zijn fans om emotionele wijze bedankte voor hun support.

Rajabzadeh, alias The Golden Wolf, is razendpopulair bij Nederlandse vechtsportliefhebbers. De kickbokser met roots in Azerbeidzjan en Turkije staat bekend om zijn agressieve vechtstijl. Een ding is zeker: als je tegenover Rajabzadeh staat, dan wordt het geen rustige wedstrijd waarbij men elkaar aftast.

Direct vanaf de eerste bel, zocht The Golden Wolf, zoals altijd, de aanval op. Adren Gashi had het daar duidelijk moeilijk mee. Rajabzadeh liet hem amper een kans om wat uit te delen, waardoor Gashi vrijwel alleen maar aan het verdedigen was.

Populair

Dat de kickbokser, die amper een woord Engels of Nederlands spreekt, populair is in Nederland, bleek wel toen de complete zaal zich had verzameld om hem van dichtbij te zien en te filmen tijdens zijn walk-out. Overal werden Turkse en Azerbeidjaanse vlaggen tentoongesteld. Rajabzadeh was daar op zijn beurt van gecharmeerd en hield het niet droog na zijn spectaculaire overwinnning.

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De fightcard bestond dan ook uit een line-up waar kickboksfans van smulden. De kaart telde liefst vier titelgevechten. Naast Verhoeven en Vakhitov vochten ook Tarik Khbabez en Sergej Maslobojev om de titel in de light heavyweight divisie. In het middengewicht vochten Donovan Wisse en Michael Boapeah om de titel. In de featherweight divisie stonden Petch en Miguel Trindade tegenover elkaar om voor een titelgevecht.

Maar het bleef niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vond plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden waren op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vonden er vier van die mini toernooien plaats, die elk met twee halve finales begonnen, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnamen in een finale.