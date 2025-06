Het is bijna tijd voor het veelbesproken titelgevecht van Rico Verhoeven tegen de Rus Artem Vakhitov. Zaterdagavond staan beide kickboksers tegenover elkaar bij - jubileumeditie - Glory 100. In aanloop naar de partij ging het veel over het verschil in gewicht. Maar wat weegt de Rus eigenlijk? Dat lees je hieronder.

Verhoeven verdedigde twaalf keer met succes zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory, nadat hij zich in 2014 voor het eerst tot kampioen kroonde. Deze keer is alles anders: Vakhitov is van origine een lichtzwaargewicht. De inmiddels 34-jarige Rus heroverde in 2021 de wereldtitel bij Glory 78 door Alex Pereira te verslaan. Op dat moment woog hij 95 kilogram, waar echte zwaargewichten vaak ruim boven de 100 zitten.

Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 werd Vakhitov weggestuurd bij Glory. De Rus stapte over naar MMA, maar een contract bij het machtige UFC sloeg hij af omdat 'het financiële plaatje niet klopte'. Nu is hij terug in de kickboksring omdat hij onder de neutrale vlag vecht, maar zijn lange afwezigheid wordt door veel kenners aangemerkt als een voordeel voor Verhoeven.

Huidige gewicht Artem Vakhitov

Daags voor het gevecht in Rotterdam Ahoy vond de persconferentie plaats, met daaropvolgend de weging. Zwaargewicht Jamal Ben Saddik noemde het gevecht 'niet gezond'. Vakhitov maakt zich niet druk over het gewichtsverschil met Verhoeven. "Als je 100 kilogram bent, kan je met dezelfde kracht slaan als iemand van 120 kilogram", verzekerde hij.

Na het persmoment stapte Vakhitov op de weegschaal. Op de teller stond 103,8 kilogram. Een flinke toename dus sinds zijn laatste gevecht bij Glory, iets wat Verhoeven ook al was opgevallen:

Verhoeven op zijn hoede

Er is niet alleen een verschil in gewicht, ook in lengte. Verhoeven is ruim een kop groter dan de Rus. Toch is hij op zijn hoede. "Hij is ook snel, explosief en technisch", zei Verhoeven over zijn tegenstander. "Daar moet ik op voorbereid zijn", verzekerde hij.

Verhoeven is inmiddels 36 jaar en heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij Glory. Maar hij weet van geen ophouden: "Ik doe dit nog steeds met liefde en passie. Ik wil er een mooie show van maken. Ooit wil ik als wereldkampioen afscheid van deze mooie sport nemen."