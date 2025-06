Glory-publiekslieveling Bahram Rajabzadeh, geliefd om zijn agressieve vechtstijl, maakte onlangs bekend binnenkort vader te zullen worden. Aan Sportnieuws.nl onthult hij het geslacht én de naam van de baby.

Hij spreekt amper een woord Nederlands of Engels, toch is Bahram Rajabzadeh - alias The Golden Wolf - razend populair bij het Nederlandse publiek. Dat dankt hij vooral aan zijn agressieve vechtstijl, waarmee hij hen keer op keer weet te vermaken. Hij mag dan kleiner zijn dan veel van zijn tegenstanders, bang is hij allerminst. Rajabzadeh zoekt graag de aanval en is dan ook een tegenstander die menig kickbokser liever niet tegenover zich treft.

Knuffeltje

Het zorgde voor een opvallend tafereel tijdens de persconferentie voor Glory 99: de stoer ogende Rajabzadeh, met zijn markante postuur, doordringende blik en indrukwekkende tatoeages, had een knuffelwolfje pontificaal voor zich neergezet. Daar bleek een bijzondere reden achter te zitten. Toen een verslaggever van Sportnieuws.nl vroeg waarom hij het pluche beestje had meegenomen, vertelde hij dat zijn vrouw, Nehir Rajabzadeh, zwanger is.

Een toekomstige kickbokser?

Inmiddels weet het stel het geslacht van het aankomende baby wolfje, zo onthult Rajabzadeh in gesprek met deze site. De twee verwachten een meisje. En ook de naam is al bekend: Asena (Turks voor wolvin). Geen verrassende naam, gezien de bijnaam van de markante vechter. De tweede naam van het meisje wordt mogelijk Melek (Turks voor engel), maar daar is het stel nog niet helemaal over uit.

Kickboksgenen

Hoewel de baby nog niet eens geboren is, ligt een toekomst als kickbokser al in de lijn der verwachting. Het meisje treft aan beide kanten echte vechtersgenen. Nehir, de vrouw van The Golden Wolf, is zelf ook geen onverdienstelijke kickbokser: ze werd vijf keer kampioen van Azerbeidzjan en veroverde daarnaast brons op zowel de wereld- als de Europese kampioenschappen van de WAKO (World Association of Kickboxing Organizations).

Toch zit Rajabzadeh, opmerkelijk genoeg, niet te wachten op een kickboksende dochter. "Dat zou ik echt niet willen zien, mijn dochter in een gevecht," vertelt hij. "Maar als ze het zelf echt zou willen, dan sta ik daar wel achter."