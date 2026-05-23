Rico Verhoeven staat zaterdagavond voor zijn vuurdoop als bokser. En wat voor een. Bij de historische Piramiden van Gizeh in Egypte neemt de Nederlandse vechtsportlegende het op tegen de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk. Arnold Vanderlyde (63) verwacht dat dit gevecht het begin is van een kantelpunt.

Verhoeven vecht zaterdag tegen Usyk om de wereldtitel bij de World Boxing Council (WBC). Dat is de enige boksbond die het aandurfde om er een titelgevecht van te maken. Lees hieronder waarom:

"De andere wereldboksbonden willen dat nog niet", zegt Vanderlyde over het besluit. "Zij hebben daar ook hun standpunt over ingenomen. De WBC heeft gezegd: 'Wij vinden dit interessant.'"

Kantelpunt in vechtsportgeschiedenis

Vanderlyde ziet steeds vaker dat krijgskunstenaars hun geluk zoeken in een andere discipline. Denk in het verleden aan Floyd Mayweather tegen Concor McGregor. Nu is het Verhoeven die de overstap maakt naar het boksen. "Ik denk dat het de start kan zijn van een nieuwe wereld; dat mensen uit andere gevechtssporten gaan boksen", verwacht Vanderlyde. "En andersom ook."

"Ik heb gemengde gevoelens. Je moet het boksen houden zoals het is. Maar in het geval van Rico heb ik respect voor hem. Hij is een trainingsbeest, hij weet veel van boksen, hij heeft veel gebokst. Geef die man een kans. Dit is een mooie uitdaging voor beide boksers", stelt de drievoudig olympisch bronzen medaillewinnaar.

Toekomst Rico Verhoeven als bokser

Vanderlyde denkt dat Verhoeven ondanks zijn leeftijd wel een toekomst heeft in de bokswereld. Wel had hij graag gezien dat hij lager was ingestapt. Bijvoorbeeld tegen iemand uit de top-20 en zo zijn weg omhoog te vinden. "Dan bouw je het wat langzamer op", aldus de 63-jarige Nederlander.

Toch noemt Vanderlyde het "superinteressant" wat zich tussen Verhoeven en Usyk af gaat spelen. "Het is een mooi affiche, een mooie uitdaging voor Rico. Ik gun hem het allerbeste", zegt hij. "Ik ben voor Rico als Nederlander. Als ik kijk naar de sport, heb ik gemengde gevoelens. Usyk is zo’n fenomenaal goede bokser, daar moet je ook respect voor hebben."

Verhoeven zei in aanloop naar de titanenstrijd dat hij niks te verliezen heeft. Zo staat Vanderlyde er ook in. "Mijn affirmatie is: verliezen bestaat niet, je wint altijd iets. Rico is ook wel een nuchtere, goeie kerel. Een goede vechter. Hij kan dat aan. Hij zal dat goed voor zichzelf analyseren. Hij wordt goed begeleid met een waardevol team, dus dat komt zeker goed, wat het eindresultaat ook is."

Eerste boksgevecht

Strikt genomen is het niet Verhoevens profdebuut als bokser. Al een hele tijd geleden, in 2014, bokste hij in Duitsland tegen de Hongaar Janos Finfera. Verhoeven sloeg hem in de tweede ronde knock-out.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover