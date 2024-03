Rico Verhoeven emotioneel bij Humberto: 'Heb ik om die stomme dingen zo moeilijk gedaan'

Rico Verhoeven was vrijdag te gast bij Humberto in zijn talkshow op RTL4. De kickbokser sprak over het toernooi GLORY World Grand Prix, waar hij op zaterdag 9 maart aan deelneemt.

Het 34-jarige zwaargewicht uit Bergen op Zoom stapt normaliter in de ring om zijn titel bij GLORY te verdedigen. Bij dit toernooi staat er geen kampioensriem op het spel. "Op deze manier kan ik mezelf toch op een andere manier testen. Even uit mijn comfortzone", legde de Brabander uit. Wel twijfelde hij aan zijn deelname, want: "Naar mijn mening wint niet altijd de beste bij zo'n toernooi."

Wat hij daarmee bedoelt, is dat een kickbokser bijvoorbeeld in de kwartfinale een kleine blessure op kan lopen, die hem vervolgens in de halve finale hindert. Of zelfs belet om door te stoten naar de eindstrijd. Anderzijds is het toernooi dus de ultieme test: wie is het fitst, wie kan driemaal achter elkaar onkwetsbaar blijven?

Dochter en vader van Rico Verhoeven

Vervolgens sneed Humberto Tan een ander onderwerp aan: familie. En dan met name de dochter van Rico Verhoeven, de 12-jarige Mikayla. "De geboorte was een belangrijk moment", legde Verhoeven uit. "Dat gaf me de drive om nog iets harder te gaan. Ik dacht: nu doe ik het niet meer voor mezelf."

"Ook het overlijden van mijn vader heeft impact gemaakt. Je gaat op een andere manier realiseren: waar doen we soms moeilijk over? We waren allebei koppig. Op het moment dat iemand er niet meer is.. Heb ik om die stomme dingen zo moeilijk gedaan, en daar zo zwaar om getild?"

Emoties

Daarna kwam via een video de oma van Rico aan het woord, Annie. Ze sloot de boodschap af met de woorden: "Oma is heel trots op jou. Veel liefs. I love you." Daarvan kreeg de GLORY-kampioen een brok in de keel. Na een stilte zei hij: "Als ik me in de schoenen van mijn oma verplaats... Het lijkt me zo erg om je kind te verliezen."

Ook reageerde hij op het succes van het boek 'Rico', dat Leon Verdonschot over Verhoeven schreef. Inmiddels is het boek 100.000 keer verkocht, waarmee het volgens Tan het bestverkochte sportboek in Nederland ooit is. "Dat doet me heel veel, ik ben er enorm dankbaar voor", aldus Verhoeven.