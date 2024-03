Wat doet Rico Verhoeven met half miljoen dollar als hij Glory Grand Prix wint?

Met iets meer dan een week te gaan beginnen de fans van Glory zich echt op te maken voor de Grand Prix van volgende week. Acht namen in de zwaarste gewichtsklasse van het kickboksen nemen het in een toernooiformat tegen elkaar op in het GelreDome. Voor de winnaar ligt er een half miljoen euro in het verschiet.

In aanloop naar het toernooi waren de vechters aanwezig bij een persmoment. Sportnieuws.nl sprak met de hoofdrolspelers van het toernooi over wat ze gaan doen met dat geldbedrag wanneer ze winnen.

Voor wereldkampioen Rico Verhoeven, die de grote favoriet is voor de eindwinst, weet wel waar dat geld naartoe moet gaan. "We hebben een huis gekocht en daar moet een hoop aan gebeuren. Daar gaat waarschijnlijk het geld naartoe", vertelt The King of Kickboxing.

Benjamin Adegbuyi heeft wel een idee wat hij met zijn eventuele extra half miljoen wil gaan doen. "Na al die harde trainingen van de laatste tijd wil ik in ieder geval lekker op vakantie gaan met mijn familie", lacht de Roemeen. Ook Levi Rigters gaat het geld in zijn gezin stoppen, maar ook in zichzelf. "Kinderen kosten geld, hè. Maar misschien ook een mooi huisje ergens in het buitenland in de zon. Een deel van het geld investeer ik in mijzelf. Voobereidingen op een titelgevecht zijn duur en daar wil je alles uithalen."

Doneren

Tariq Osario heeft iets minder goed voor ogen wat hij met de eventuele hoofdprijs gaat doen, al wil de Nigeriaanse kickboxer sowieso een deel ervan doneren aan goede doelen. "Het is makkelijk om te zeggen van 'ik ga dit kopen' of 'ik ga dat kopen'. Ik zal eerst beginnen met het doneren aan goede doelen en daarna kijken wat ik voor mezelf kan doen. Welk goed doel weet ik nog niet. Er gaat sowieso iets naar Palestina, als ik maar kan helpen bij zaken waar ik achter sta."