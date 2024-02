Glory-vechters willen tik uitdelen aan Rico Verhoeven bij Grand Prix: 'Wat is zijn wereldtitel dan nog waard?'

Acht man, één avond. Glory organiseert op 9 maart een Heavyweight Grand Prix in het GelreDome. In aanloop naar het toernooi sprak Sportniews.nl met de vechters over het aanzien van zo'n Grand Prix en hoe zich dat verhoudt tot een titelgevecht.

Waar men het in ieder geval over eens is, is dat het lastig te zeggen valt over hoe een toernooi zich nou verhoudt tot een titelgevecht. Zeker wanneer titelhouder Rico Verhoeven meedoet.

"Een wereldtitel pakken in onze divisie is natuurlijk zo zwaar, omdat Rico deze al tien jaar verdedigt", begint Tariq Osario. "Zo'n Grand Prix weegt zwaarder omdat je drie keer op één avond vecht en dan ben je echt 'king of the jungle'. Stel dat je Rico nu verslaat, wat is zijn titel dan nog waard?", vraagt de Nigeriaanse kickboxer zich hardop af.

Benjamin Adegbuyi stipt een belangrijk verschil aan tussen de twee evenementen. "Titelgevechten zijn vijf rondes en ook meer gericht op strategieën en strijdplannen. Als ik eerlijk ben, kun je het niveau van de vechters het beste zien tijdens een titelgevecht."

Toch ziet de Roemeen ook dat een toernooi een zware opgave is. Hij won er al een aantal en weet hoe het werkt op zo'n avond. "Het is een van de moeilijkste dingen om te doen in onze sport. Je moet drie keer vechten en hebt tussendoor weinig tijd om te herstellen. Een toernooi winnen is dus moeilijker dan een titelgevecht, maar echt vergelijken kan je het niet."

De droom

Levi Rigters sluit zich aan bij de woorden van Adegbuyi. "Een toernooi winnen gebeurt niet zo vaak en is intenser dan een titelgevecht. De droom blijft echter om die 'belt' om mijn middel te hebben", doelt The Prince of Kickboxing op het winnen van de wereldtitel.

Rico Verhoeven weet wel welk evenement hij hoger inschat. Ondanks dat zijn wereldtitel op het spel staat, neemt hij zaterdag een heel groot risico. Verhoeven blikte bij ons vooruit op het toernooi in Arnhem.