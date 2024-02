Rico Verhoeven mist 'dopingzondaars' niet: 'Ga het toch niet opnemen tegen valsspelers?'

Rico Verhoeven heeft zin in de Heavyweight Grand Prix van Glory. De King of Kickboxing kan zijn wereldtitel niet verliezen en er ligt een grote som geld klaar voor de winnaar. In aanloop naar het toernooi ging Verhoeven in gesprek met Sportnieuws.nl.

"De voorbereiding is al bijna klaar. Er gaat nu niks meer veranderen. Deze shape is de beste shape waar ik ooit in geweest ben", aldus Verhoeven, die zich de laatste periode richting volgende week zaterdag nagenoeg volledig zal afsluiten van de buitenwereld. "Ik doe dat altijd pas aan het einde, dan wil je niet te veel druk en hectiek om je heen en zonder ik me meestal af."

Flinke hoofdprijs

De wereldtitel van Verhoeven staat niet op spel, maar er valt wel een hoofdprijs van 500.000 dollar te winnen. "Ik verwacht dat iedereen gaat vechten als leeuwen. Dit is geld wat iedereen zijn leven kan veranderen. Dat wordt een heftige strijd, denk ik." Zelf weet de King of Kickboxing wel al raad met het mogelijk half miljoen. "We hebben een huis gekocht en daar moet een hoop aan gebeuren. Daar gaat waarschijnlijk het geld naartoe."

Overigens schaalt Verhoeven het achtmanstoernooi niet hoger of per se zwaarder in dan een gevecht om de wereldtitel. "Het allerbelangrijkste is dat ik met dit een heel groot risico loop om mijn ongeslagen status op het spel te zetten. We doen dit al zo lang en zo goed. Met de nieuwe visie en kant waar Glory naartoe wil, dit wil ik ook. Daar wil ik onderdeel van uitmaken."

Doping

Verhoeven gaat ook in op het ontbreken van grote namen als Badr Hari, Jamal Ben Saddik en Alistair Overeem. Het publiek ziet graag deze oudgedienden in actie en wilde heel graag Ben Saddik in de Gelredome zien vechten. Hij kreeg van Glory een uitnodiging, maar ging uiteindelijk niet in op het aanbod.

Verhoeven kijkt er iets anders naar. "Missen we ze echt? We mogen supertrots zijn op deze toernooivorm die er nu staat. Je noemt een aantal namen, waarvan twee veelplegers zijn op doping. Dus missen wie die echt? Volgens mij niet."

Verhoeven vervolgt: "Volgens mij is het belangrijk om je aan de regels van de topsport te houden. Die gasten hebben blijkbaar heel veel moeite met zich aan de regels houden en dan mag je niet meespelen. Je gaat het toch niet opnemen tegen valsspelers? Ik wil het wel opnemen tegen valsspelers, maar wel op moment dat iedereen gecontroleerd is zoals het hoort. Alleen als dat niet gebeurt, dan is het geen optie."

Mediahype

Verhoeven voelt voldoende waardering voor de prestaties die hij de afgelopen tien jaar als wereldkampioen kickboksen heeft geleverd. "Absoluut. Ik geniet er volledig van. Als je ziet hoeveel media er op zo'n dag als vandaag zijn, dat is fantastisch en geeft aan hoeveel waardering er is", vervolgt Verhoeven. "Dat moeten we lekker omarmen en van genieten. Ik heb tijden meegemaakt dat deze mensen er allemaal niet waren. Nu is het een hele hype van tevoren, dat is het mooiste wat er is. We zijn echt van ver gekomen. Dus dit is mooi."