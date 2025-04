Rico Verhoeven hint naar nieuwe carrière en flirt met toekomstige fans: 'Zo cool om te zien'

Twaalfvoudig wereldkampioen Rico Verhoeven barst van de ambities. Niet alleen zet hij tijdens het tweedaags jubileum evenement Glory 100 zijn titel op het spel tegen Artem Vakhitov. Ook timmert hij flink aan de weg met zijn acteercarrière. Een overstap naar het showworstelen na zijn Glory-carrière ziet hij ook wel zitten, zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl

Ondanks dat de zwaargewichtkampioen nog altijd in topvorm is, lijkt zijn pensioen bij Glory met zijn 35-jarige leeftijd steeds dichterbij te komen. Al zal hij waarschijnlijk niet achter de geraniums gaan zitten. De kickbokser timmert hard aan de weg met zijn acteercarrière; zo was hij te zien in Black Lotus, waar hij een van de hoofdrollen had, en in Den of Thieves 2: Pantera.

Rico Verhoeven rekent keihard af met Jamal Ben Saddik: 'Het verbaast me dat hij überhaupt nog in de ring staat' Waar veel vechtsportliefhebbers blij waren met de terugkomst van Jamal Ben Saddik bij Glory na een schorsing van ruim 2,5 jaar, is aartsrivaal Rico Verhoeven absoluut niet te spreken over zijn terugkeer. Hij noemt de keuze van Glory om hem een nieuwe kans te geven dan ook 'verbazingwekkend', zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

'Klaar voor'

De kickbokser houdt, niet geheel verrassend, van actie en speelt dan ook het liefst in actiefilms, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl. Acteren is echter niet zijn enige ambitie. Afgelopen weekend was hij op bezoek bij een evenement van WWE in Amsterdam, waar hij kon rekenen op een warm ontvangst van het publiek.

Glory-kampioen hint op gevecht tegen Rico Verhoeven: 'Dan kunnen we het Gelredome afhuren' Tarik Khbabez, de huidige kampioen in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, zet zijn titel op het spel tegen Sergej Maslobojev tijdens het jubileumevenement Glory 100. Eerder verloor hij van de Litouwer, al was hij het daar zelf niet helemaal mee eens. De kickbokser heeft er dan ook alle vertrouwen in deze keer wel te winnen en hint tegenover Sportnieuws.nl op een mogelijk gevecht tegen Rico Verhoeven.

Liefhebbers zouden het zwaargewicht dan ook maar wat graag in de WWE zien, en Verhoeven zelf lijkt, na zijn bezoek aan het evenement, onverminderd uit te kijken naar zo'n stap. Op Instagram schreef een fan: "Stel je voor: Rico Verhoeven in WWE." Deze reactie was de Glory-kampioen niet ontgaan: "Ik ben er klaar voor," reageerde hij enthousiast.

Tegenstander Rico Verhoeven vertelt over bijzonder talent: 'Dat doe ik bij een kampvuur of samen met mijn dochters' Glory maakte onlangs bekend dat Artem Vakhitov de tegenstander zal zijn op het jubileumevenement Glory 100. De Rus, die Alex Pereira versloeg bij Glory, koos ervoor zijn rentree daar te maken in plaats van naar de UFC te gaan. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij naast zijn vechtsporttalent ook over een andere bijzondere passie te beschikken.

'Alles heeft een planning'

Hoewel hij aangaf klaar te zijn om de ring in te stappen bij de Amerikaanse organisatie, leek het afgelopen weekend geen geschikt moment daarvoor, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl: "Alles heeft een planning. Zeker met deze wedstrijd op het oog (het gevecht tegen Artem Vakhitov bij Glory 100, red.) moet ik oppassen voor blessures. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus wie weet wat er nog gaat komen."

Rico Verhoeven noemt 'spiegel' Artem Vakhitov één van zijn moeilijkste tegenstanders ooit: 'Hij ging er gewoon overheen' Onlangs werd aangekondigd dat Artem Vakhitov de uitdager wordt van Rico Verhoeven tijdens het titelgevecht op Glory 100, een speciaal tweedaags jubileum evenement. Terwijl niet iedereen Vakhitov als een serieuze bedreiging voor Verhoeven beschouwt, denkt de kampioen daar zelf anders over. "Deze man verslaat 99% van alle zwaargewichten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

'Echt een baas'

Ondanks dat de kickbokser zich voorlopig nog richt op zijn dertiende wereldtitel bij Glory, is showworstelen zeker een ambitie van hem: "100 procent. Echt super gaaf," zegt hij enthousiast. Over een partner hoeft hij dan ook niet lang na te denken: "Randy Orton, dat vind ik wel echt een baas."

Rico Verhoeven daagt Logan Paul (zwager Jutta Leerdam) openlijk uit: 'Zo dichtbij een dik pak slaag' Rico Verhoeven en Logan Paul hebben voor wat opschudding gezorgd in de vechtsportwereld. De Nederlander en de Amerikaan verschenen samen in een filmpje en het bijschrift dat onze landgenoot koos loog er niet om.

Publiek

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen het publiek bij het kickboksen en het publiek van WWE, ziet de kampioen ook duidelijke verschillen: "Bij het kickboksen laten we ons vooral entertainen door wat we zien. Daar gaan we in mee. Maar bij WWE is het anders: mensen zijn continu aan het hypen. Ze beginnen zomaar te schreeuwen zodra één iemand begint, of tijdens een opkomst; ze kennen gewoon alle nummers. Het zijn zulke toegewijde, diehard fans."

"Dat is echt anders," gaat hij verder. "Ik vind het zo cool om te zien hoe betrokken mensen daar zijn. Sommige mensen zeggen wel 'maar het is niet echt'. Ja, dat klopt, het is niet echt. Maar deze mensen zijn echte atleten, en de manier waarop ze deze fanbase hebben opgebouwd, komt echt uit een andere wereld."