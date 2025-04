Tegenstander Rico Verhoeven vertelt over bijzonder talent: 'Dat doe ik bij een kampvuur of samen met mijn dochters'

Glory maakte onlangs bekend dat Artem Vakhitov de tegenstander zal zijn op het jubileumevenement Glory 100. De Rus, die Alex Pereira versloeg bij Glory, koos ervoor zijn rentree daar te maken in plaats van naar de UFC te gaan. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij naast zijn vechtsporttalent ook over een andere bijzondere passie te beschikken.

Toen het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2022 ontstond, kon de Rus niet langer voor Glory vechten. Daar had hij echter weinig moeite mee. Hij vulde die periode op een andere manier in, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl: "Het was een leuke tijd, want ik maakte de overstap naar MMA. Het was iets nieuws voor me. Ik heb een paar gevechten gevochten en zelfs een contractaanbieding van de UFC gekregen. Dus ik heb die periode goed benut. Maar nu ben ik eindelijk terug bij Glory."

Geen afgerond hoofdstuk

Dat de voormalig light heavyweight kampioen weer terugkeert bij Glory, betekent overigens niet dat het UFC-avontuur per definitie een afgerond hoofdstuk is. De Rus sluit niet uit dat hij later op het aanbod in zal gaan: "Die optie ligt nog steeds open, maar ik kreeg van Glory het aanbod voor dit gevecht en dat kon ik natuurlijk niet afslaan, dus die kans heb ik meteen aangenomen."

Een trilogie?

De Rus wordt door vechtsportliefhebbers vooral herinnerd als de laatste persoon die Alex Pereira versloeg. De Braziliaan maakt furore in de UFC, en dat is ook Vakhitov niet ontgaan: "Ik ben blij voor hem en voor al zijn overwinningen binnen de UFC. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Natuurlijk kunnen we er een trilogie van maken, en kan ik nog een keer tegenover hem staan om (Vakhitov en Pereira vochten twee keer eerder tegen elkaar waarbij beiden een keer wonnen, red), maar voor nu is Verhoeven mijn tegenstander."

'Een grotere wil'

Er zijn veel kickboksers geweest die tevergeefs geprobeerd hebben de twaalfvoudig wereldkampioen te onttronen. Wat Vakhitov anders maakt dan al die andere tegenstanders van Verhoeven? "Misschien mijn wil. Ik denk dat ik meer wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel heb, waardoor ik me beter voorbereid," zegt de Rus zelfverzekerd.

Muzikant

Naast zijn passie voor vechtsport, beschikt de Rus ook over een hele andere hobby, zo deelt hij met Sportnieuws.nl: "Ik speelde veel piano, maar dat staat nu op een lager pitje. Ik focus me nu vooral op het spelen van gitaar. Op de piano kan ik verschillende klassieke stukken spelen." Of hij daar ook bij zingt? "Met mijn gitaar bij een kampvuur wel en soms met mijn dochters" lacht hij.