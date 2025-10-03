In 2012 werd een nieuwe kickboksbond opgericht: Glory. Anno 2025 is dat een van de grootste bonden in de vechtsportwereld. Mede-oprichter Scott Rudmann vindt dat de tijd is gekomen om Glory te verlaten. Maar niet zonder een steek onder water aan kampioen Rico Verhoeven uit te delen.

De Amerikaanse medeoprichter en vicevoorzitter van Glory zou volgens de site Vechtsportinfo.nl zijn ontslagen. De site neusde in wat documenten en zag dat Rudmann per 8 september 2025 is weggegaan bij GSUKCO Limited, de moedermaatschappij van Glory.

'Termination' is niet 'ontslagen'

In reactie op dat bericht wil Rudmann wat dingen rechtzetten.

Op X schrijft hij: "Hallo mensen. Laten we zorgen dat het internet niet uit de bocht vliegt. In het Engels betekent het woord 'termination' simpelweg dat iets is gestopt, niet dat ik ben ontslagen. Ik heb zelf mijn positie opgegeven als directeur van Glory. Dat is na twaalf jaar bouwen aan de competitie. Ik ben trots op de sport, op de vechters en op het team. Glory zal altijd in mijn hart zitten."

Rico Verhoeven

En in een later bericht op vrijdag schrijft hij: "Ik ben erg benieuwd of Rico Verhoeven gaat vechten tegen de winnaar van het toernooi Last Heavyweight Standing. Want waarom doet hij eigenlijk niet mee? Zal hij zijn titel op een juiste manier verdedigen? Dus zonder te kiezen tegen wie hij vecht, zonder de agenda te regelen, zonder te zeiken."

I’m most interested to see if Rico will take on the winner of this tournament (query - why is he not in the tournament) and defend his title properly, no choosing opponents, no managing the schedule, no whining, put it in in the ring! Pure martial arts skill and desire to see who… — Scott Rudmann (@ScottWRudmann) October 3, 2025

"Laat het zien in de ring! Laat het aankomen op pure vaardigheden en op de wil om te winnen. Dan zien we wie de beste is., Laten we zien hoe het toernooi later dit jaar zich ontvouwt!"

Kiezen?

Naar aanleiding van dat bericht op X komt Vechtsportinfo.nl andermaal met een controversieel artikel. De site stelt dat Rudmann beweert dat Verhoeven keer op keer zijn tegenstander mag kiezen.

Verhoeven zegt in interviews juist steevast dat Glory bepaalt wie zijn opponent is en dat hij dat maar moet accepteren. Op die ene keer in 2024 na, toen Verhoeven bij de Glory Grand Prix wel het recht kreeg om een opponent aan te wijzen. Hij kwam toen uit bij Sofian Laidouni. Zover bekend is het niet vaker gebeurd dat Verhoeven mag bepalen tegen wie hij vecht.