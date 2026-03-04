Rico Verhoeven is volle bak aan het trainen voor zijn grootse duel met Oleksandr Usyk. Op sociale media circuleren nu beelden van een ruim tien jaar oude sparsessie met bokslegende Tyson Fury. Een gevatte Verhoeven reageerde daar typisch op en steekt de draak met alle commotie die hij na zijn overstap kreeg.

Komende mei staan Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk tegenover elkaar in de strijd om de wereldtitel bij boksbond WBC. Voor de Nederlander wordt het zijn eerste gevecht sinds zijn vertrek bij Glory, waarmee alle ogen dus op hem zijn gericht. De locatie is ook zeer bijzonder. De twee nemen het namelijk tegen elkaar op in de buurt van de Piramides in Egypte.

Sparren met Fury

Op de ruim tien jaar oude beelden valt een jonge Verhoeven te zien tijdens het sparren met Tyson Fury. De afgelopen tijd kwam er meermaals kritiek op het feit dat de Nederlander direct om een titelgevecht mocht boksen, terwijl hij eigenlijk een kickbokser is. Daardoor zou hij volgens sommigen de echte pure bokstechniek missen. Daarom is het ook niet gek dat juist nu de beelden weer de rondte doen.

Op het fragment valt te zien dat het er vrij heftig aan toe gaat tijdens het sparren van de twee zwaargewichten. Bovendien lijkt er weinig mis met de techniek van Verhoeven. Hij plaatst meerdere combinaties, nota bene op het lichaam van Fury, en het gaat er hard aan toe. Er wordt getraind op een behoorlijk hoog tempo. Ook de intensiteit van de training is niet gering. De beelden zijn gemaakt in aanloop van het legendarische gevecht tussen Fury en Wladimir Klitschko, die de Brit won en waardoor hij de wereldtitel pakte.

Onder de video van de training reageert Verhoeven gevat. " Blij dat ik niet beoordeeld word op een sparring die meer dan 10 jaar geleden voor tv werd gedaan", reageert de Brabander met een knipoog op alle commotie. Ook andere topboksers reageren op het filmpje, zoals Gradus Kraus die met een vuurtje antwoordt.

Bokservaring Verhoeven

De beelden geven aan dat Verhoeven al ruimschootse ervaring heeft met boksen. Naar eigen zeggen bokst hij dan ook al zeker 'vijftien jaar'. Zijn techniek is in de loop der jaren, sinds het opnemen van de video, een stuk beter geworden.

