Ex-tophockeysters grappen over Rico Verhoeven: ’Straks staat hij voor mijn deur’

Rico Verhoeven ligt onder vuur. De zwaargewicht wereldkampioen krijgt flinke kritiek omdat hij niet meedoet aan het prestigieuze Glory-toernooi Last Heavyweight Standing. Zelf zegt hij geen behoefte te hebben aan een toernooi, maar veel fans en collega-kickboksers snappen daar niets van. Maar kritiek geven op een wereldkampioen in kickboksen klinkt volgens ex-tophockeysters niet heel slim...

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de stelling: ‘De kickboksers keren zich terecht tegen wereldkampioen Rico Verhoeven.’

“Hij doet natuurlijk niet mee aan het Glory-toernooi voor de zwaargewichten”, begint Hoog. Van As onderbreekt haar lachend: “Eerst zeggen of je het ermee eens bent, hè?”

Lachen om Verhoeven

“Oh ja, kak”, lacht Hoog. “Ik durf überhaupt geen uitspraken te doen over kickboksers. Straks staan Rico of Jamal (Ben Saddik, red.) voor m’n deur.” Van As reageert lachend: “Even lekker een potje boksen, Sjaan!” Waarop Hoog haar biceps laat zien.

Als het lachen voorbij is, kiest Hoog toch kleur: “Ik ben het eens met de stelling.” Van As reageert met een knipoog: “Oe Rico, hoor je dat?!”

Geen gelijkwaardig gevecht

Hoog licht haar standpunt toe: “Verhoeven doet niet mee aan het Glory-toernooi, omdat hij vecht tegen de Rus Artem Vakhitov voor de wereldtitel. Maar die is 30 kilo lichter en heeft al een tijd niet gevochten. Dan snap ik wel dat mensen zeggen: ‘Kies een betere tegenstander, dit is geen gelijkwaardig gevecht.’”

“Dat snap ik ook wel”, vult Van As aan. Toch nuanceert Hoog de kritiek: “Ze hebben allebei al tegen Verhoeven gevochten en verloren. Jamal Saddik zegt dat ‘the belt’ niks betekent. Het gaat om Glory, daar staan de echte strijders. Hij suggereert dat Rico voor de veilige weg kiest om wereldkampioen te blijven. En eerlijk? Daar valt wat voor te zeggen.”

Hoog vervolgt: "Doe gewoon lekker mee met de Glory. Daar is de top van de top. Het is leuk. Het is een goed toernooi, waar alle beste vechters staan. Dus ik begrijp wat ze zeggen."

Meer voldoening

Van As geeft ook haar mening: “Als je dus aan Glory meedoet, dan vecht je tegen mannen uit dezelfde gewichtsklasse. Dan is toch juist als je wint dat het zoveel voldoening geeft. Dan ben je gewoon echt de beste. Nu kiest hij ervoor om tegen een 30 kilo lichtere Rus te vechten.”

Hoog vat het samen: “Glory is eigenlijk meer een soort WK dan één gevecht zoals Verhoeven nu doet. Maar goed, 14 juni vecht hij tegen Vakhitov. We gaan zien of hij zijn belt behoudt.” Van As sluit af met een knipoog: “Ik zoek nog een nieuwe riem. Dat zou me best goed staan.”

