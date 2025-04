Wereldkampioen Rico Verhoeven ontvangt peperdure verrassing

Kickbokskampioen Rico Verhoeven is vandaag (donderdag) jarig en blaast 36 kaarsjes uit. Daar hoort natuurlijk een groot cadeau bij. En laat dat maar aan Verhoeven over. Die is vaak van groot, groter, groots. Ook zijn nieuwste cadeautje valt daar onder.

Op Instagram is te zien hoe Verhoeven een Lamborghini Urus ontvangt, of zoals hij zelf omschrijft: de RV12 Batmobiel. 'Kan je een verjaardag nog beter vieren?', vraagt de leverancier van de gruwelijke auto zich af. Bij de onthulling is Verhoevens leeftijd ook in het groot te zien. 'Wat een jaar is het geweest en wat een jaar komt er nog aan', schrijft Verhoeven bij de video waarop te zien is dat hij zijn nieuwe pareltje ophaalt.

Rico Verhoeven pakt jaar na binnenslepen van half miljoen door met groots project Rico Verhoeven wist precies waar hij de 500.000 dollar voor het winnen van het achtmanstoernooi aan ging uitgeven. Nu, ruim een jaar later, gaat hij verder met het grootse project.

Rijk wagenpark Verhoeven

Verhoeven houdt niet alleen van snelle vierwiellers, hij heeft ook twee motoren: een Ducati Diavel 1260 S en Suzuki GSX-R1000R. Daarnaast bezit (of bezat) The King of Kickboxing - komt-ie - een McLaren 720S Spider, Audi RSQ8, Ranger Rover Sport, Land Rover Defender en Mercedes-AMG G63. Daar komt dus een Lamborghini Urus bij ter waarde van zo'n 300.000 euro.

Verhoeven maakt zich klaar voor jubileumgevecht

De 36-jarige Verhoeven is druk bezig met de voorbereiding op zijn gevecht met Artem Vakhitov bij Glory 100. Toch is er ook kritiek op de onverslaanbare wereldkampioen. De Rus is namelijk geen zwaargewicht in tegenstelling tot Verhoeven. Maar sprak The King of Kickboxing: "Deze man verslaat 99% van alle zwaargewichten."

Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren' Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Andere zwaargewichten binnen Glory zijn druk bezig met het toernooi Last Heavyweight Standing, iets waar Verhoeven voor bedankte. Tot ongenoegen van veel van zijn collega's.

"Het is een zwaargewicht toernooi, waarbij je de beste zwaargewichten zoekt binnen Glory, de organisatie waar hij (Verhoeven, red.) al zoveel jaren vecht en de kampioen is. En dan doe je niet mee, maar dan ga je wel voor de titel vechten tegen iemand die buiten de organisatie heeft gezeten. Make it make sense", aldus Nico Horta, die zijn openingspartij won van Rade Opacic.

Glory 100

Verhoeven zal er het zijne van denken. Hij komt in actie tijdens de tweedaagse jubileumshow van Glory. Dan vecht hij tegen Vakhitov, terwijl een dag eerder zijn grote rivaal Jamal Ben Saddik in actie komt bij Last Heavyweight Standing.