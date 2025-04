Rico Verhoeven wordt met speciaal vervoer opgehaald op Koningsdag door superster Martin Garrix

Kickbokser Rico Verhoeven laat Koningsdag niet zomaar aan zich voorbij gaan. Hij viert feest in Amsterdam met bijzonder gezelschap, waaronder Nederlandse dj Martin Garrix.

Dat doen ze geheel in stijl: volledig gehuld in het Oranje. Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, vaart door de Amsterdamse grachten en blijft daar niet onopgemerkt.

'Het feest is hier'

Verhoeven staat hem vanaf de kant te filmen terwijl de boot naar hem toe komt. Die is helemaal versierd met oranje slingers en er klinkt harde muziek. "Het feest is hier", schrijft de Glory-kampioen. "Let's go, jongens."

Bij de video zette hij nog een plaatje van een taxi, wat laat blijken dat de sloep hem komt ophalen om mee te kunnen feesten. Hij is overigens niet de eerste topsporter die Koningsdag met Garrix op een boot viert.

Lando Norris

Vorig jaar was Britse Formule 1-coureur Lando Norris van de partij. Dat liep niet helemaal goed af. Hij dronk uit een kapot glas en dat leverde hem een flinke wond op. Door de scherven in zijn neus kwam er vervolgens een litteken op.

Norris baalde wel dat hij er dit jaar niet bij kan zijn, maar hij moet zich focussen op het wereldkampioenschap."Het is één van de mooiste dagen van mijn leven. Ik kan dit soort dingen nu niet veroorloven. Ik ga naar huis om te trainen, dus no fun for me", liet de McLaren-coureur weten.

Titelgevecht

Verhoeven is ook in voorbereiding op een gevecht om de wereldtitel. Hij verdedigt op 14 juni zijn wereldtitel tijdens de tweede dag van Glory 100. In Rotterdam Ahoy neemt hij het op tegen de Rus Artem Vakhitov, die bij de vechtsportorganisatie eerder de wereldkampioen in het lichtzwaargewicht was.

Het wordt voor Verhoeven de dertiende keer dat hij zijn titel gaat verdedigen. Hij is al sinds 2014 de onverslaanbare kampioen en daar heeft hij de bijnaam King of Kickboxing aan te danken. Verhoeven verdedigde zijn titel in december 2024 voor het laatst met succes door landgenoot Levi Rigters te verslaan.