Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, bokst in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen Anthony Joshua. De hele wereld kijkt mee op Netflix, waardoor ook de ring girls volop in de aandacht staan.

Paul heeft in zijn loopbaan als bokser nog maar eenmaal verloren, van Tommy Fury. Een tegenstander van het formaat van 'AJ', zoals Anthony Joshua wordt aangeduid, kwam hij nog niet tegen. Daardoor is dit een van de meest roemruchte gevechten die dit jaar op de agenda staan.

De ring girls bij Jake Paul tegen Anthony Joshua

Zodra de Amerikaanse entertainer, zakenman en vlogger tegen de voormalig olympisch bokskampioen Joshua in de ring stapt, gaan ze de wereld hopelijk een paar rondes topamusement en topsport bieden. Tussen de rondes door komen de ring girls opdagen om het rondebord omhoog te houden.

De drie vrouwen luisteren naar de namen Raphaela Milagres, Marissa Ayers en Journi Carr. Laatstgenoemde is een 25-jarige influencer uit Texas. De krant Daily Mail schrijft dat de organisatie achter het gevecht zocht naar een Brits model, maar toch bij haar (een Amerikaanse) uitkwam.

Carr

Van het drietal is Carr de minst bekende. Ze verricht voor het eerst dit werk bij zo'n groot gevecht. De andere twee zijn meer ervaren. Milagres is een 30-jarig model uit Brazilië dat al eerder opdook bij gevechten van Paul, bijvoorbeeld in november 2024 in de clash tegen Mike Tyson. Ze heeft 181.000 volgers op Instagram.

Ayers is een 22-jarige met een verleden in het turnen. Ze was ring girl bij het gevecht tussen Katie Taylor en Amanda Serrano. Ze heeft 406.000 volgers op Instagram.

Uiterlijk

Voor de drie ring girls wordt het ook een belangrijke avond. Wie opvalt of viraal gaat, kan er zomaar een hoop volgers bij krijgen, wat natuurlijk weer deuren opent richting sponsoren en andere klusjes.

Carr blijkt nog onzeker te zijn over haar uiterlijk. Op Instagram plaatst ze enkele story's waarin ze zich afvraagt wat ze moet doen met haar kapsel. "Hoe zal ik mijn haar dragen bij het gevecht, oh my God", schrijft ze. "Of zal ik het gewoon laten hoe het is?"