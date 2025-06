Rico Verhoeven stapt zaterdag in de ring bij Glory 100 tegen Artem Vakhitov in de hoop zijn titel voor de dertiende keer succesvol te verdedigen. Dezelfde avond vindt ook het tweede deel van het grootse Glory-toernooi Last Heavyweight Standing plaats. Hoewel de wereldkampioen het toernooi "supercool" vindt, heeft hij er absoluut geen spijt van dat hij voor alsnog geen deelnemer is. "Been there, done that," vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

32 zwaargewichten, en bijna-zwaargewichten, stapten in april de ring in tijdens de eerste ronde van The Last Heavyweight Standing. De helft daarvan ging door en werd op basis van een loting ingedeeld in vier verschillende mini-toernooien tijdens Glory 100. "Ik vind het concept van The Last Heavyweight Standing echt supercool," vertelt Verhoeven in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Nieuwe sterren'

De wereldkampioen heeft hoge verwachtingen van zijn mede-zwaargewichten tijdens het toernooi. "Ik hoop, en verwacht eigenlijk ook, dat er nieuwe gezichten opstaan en dat er nieuwe sterren geboren worden," zegt hij. Twee van die mogelijke nieuwe sterren zouden wel eens uit zijn eigen trainingskring kunnen komen.

"Ik train al jaren met de gebroeders Gashi (Asdren en Luigj, red.) dus ik gun het hen van harte om een mooie plek binnen Glory te veroveren. Ik verwacht dat ze het uitstekend gaan doen," aldus de wereldkampioen. "Ze zijn ook sterk begonnen, dus ik ben benieuwd wat ze kunnen laten zien tijdens Glory 100."

'Wie weet ooit, op een dag...'

Hoewel veel zwaargewichten teleurgesteld waren dat de wereldkampioen voorlopig geen deel uitmaakt van het toernooi, en sommigen daar zelfs kritiek op uitten, heeft Verhoeven geen spijt van zijn besluit. "Been there, done that," zegt hij. "Ik heb het al gedaan en laten zien, op het allerhoogste niveau. Vorig jaar nog vocht ik drie keer op één avond. Dat wordt gezien als een prestatie; meerdere gevechten op een dag. Ik heb dat de afgelopen jaren meerdere keren gedaan."

Toch is hij erg enthousiast over het toernooi. "Wat ze nu doen is te gek en ontzettend knap. Hopelijk verdienen ze daarmee een plek in de heavyweight-ranking, en wie weet, ooit op een dag een gevecht tegen mij."

Een titelgevecht?

Volgens geruchten zou Verhoeven, als hij zijn titel succesvol verdedigt tegen Vakhitov, in december de uiteindelijke winnaar van het toernooi treffen. "Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is aan Glory," reageert hij. "Ik sta overal voor open. Eén ding is zeker: ik heb precies evenveel te zeggen als ieder ander. Ik krijg gewoon te horen: 'Dit is je tegenstander, dit is de datum,' en dan is mijn antwoord alleen maar: 'Yes, sir.'"