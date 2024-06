Toch geen terugkeer? UFC last persconferentie Conor McGregor in Dublin op laatste moment af

UFC-fans hebben maandagochtend een verontrustende boodschap van de vechtorganisatie. De persconferentie in Dublin, waarbij Conor McGregor en Michael Chandler zouden zijn, is op het laatste moment afgelast. Fans zijn nu bang dat de partij tussen de twee nu ook in gevaar komt.

De persconferentie op maandag 3 juni zou plaatsvinden in de 3Arena in Dublin, maar maandagochtend werd bekend gemaakt dat het evenement is uitgesteld. De UFC biedt excuses aan voor de fans die naar het persmoment zouden komen. Wanneer er meer informatie is over een nieuwe datum en tijd van de persconferentie zal de organisatie dit met de fans communiceren. McGregor en Chandler zullen op 29 juni de kooi instappen tijdens UFC 303 op International Fight Week in Las Vegas. Een reden voor de aflassing van de persconferentie is niet bekend.

Dear UFC Fans--



The #UFC303 press conference scheduled for Monday June 3rd in Dublin, Ireland at 3Arena has been postponed until further notice. We sincerely apologize to all the fans who were planning to attend. When we have further information on a new date and time, we will… pic.twitter.com/nIXRIZl5pv — UFC (@ufc) June 3, 2024

Zorgen

De fans van McGregor balen natuurlijk van de aflassing, maar ze maken zich nog meer zorgen over de partij van 29 juni. Doordat de reden van het aflassen niet bekend is gemaakt, zou het ook nog kunnen dat de partij wordt afgelast. McGregor vocht in 2021 voor het laatste en de fans kijken dan ook al jaren uit naar zijn terugkeer.

Reden

Op X wordt druk gespeculeerd over de reden van het aflassen van de persconferentie. Zo vragen de fans zich af, waarom Chandler niks op zijn social media heeft geplaatst over zijn reis naar Dublin. Dit zou erop kunnen duiden dat de beslissing voor het aflassen al eerder is gemaakt.

Drankgebruik

McGregor lijkt zelf ook nog niet echt in voorbereiding op zijn partij over een kleine maand. Nog geen week geleden werd de Ier feestend gespot in zijn eigen pub in de Ierse hoofdstad. De laatste maanden zijn er bij de fans sowieso zorgen over het drankgebruik van The MAC en veel volgers denken zelfs dat dit een reden kan zijn voor het aflassen van de persconferentie.

Livestream

Onlangs was McGregor wel weer helemaal zichzelf in een livestream. Daar kreeg de Ier vragen van zijn fans en schroomde hij niet om bijna elke UFC-vechter te beledigen.