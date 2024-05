Conor McGregor om twee uur 's nachts feestend gespot vijf weken voor comebackgevecht

Van Conor McGregor is bekend dat hij niet vies is van een feestje op zijn tijd. Toch zou je denken dat de Ier voor zijn comebackgevecht op 29 juni het stappen wel even overslaat. Niets blijkt echter minder waar, is te zien op beelden.

Over vijf weken staat McGregor tegenover Michael Chandler tijdens International Fight Week op UFC 303 in Las Vegas. Waar laatstgenoemde vol in training is, laat de Ierse superster andere beelden zien van zijn voorbereiding. Zo was hij afgelopen weekend op een feest in zijn eigen pub: de Black Forge Inn in Dublin. Daar was hij samen met zijn verloofde Dee Devlin en lieten de twee zich flink gaan. De vriendin van McGregor en de Ier zelf gaan helemaal los en kunnen niet van elkaar afblijven. Op een inmiddels verwijderde Instagram-story zette de vechter ook de tekst: 'Twee uur in de nacht en ik ben nog niet klaar met feesten'.

bro Conor McGregor is 6 weeks from the Chandler fight and is just living his best life 😭 pic.twitter.com/Gn54osH6tK — OOC MMA (@oocmma) May 26, 2024

Alcoholverbod

De beelden lijken wat haaks te staan op uitspraken die McGregor eerder deze week deed. In een livestream zei de Ier dat hij zichzelf de zes weken voor zijn gevecht een alcoholverbod heeft opgelegd. Alhoewel op de beelden niet te zien is wat McGregor drinkt, suggereert het feest wel dat er alcohol aanwezig is. Zo liep het hele feest rond met Proper Twelve Whiskey en Forge Inn Stout speciaal bier, de twee drankmerken van McGregor. Of de Ier zelf ook daadwerkelijk aan de drank zat is dus niet bekend.

Gevecht

Na drie jaar afwezigheid keert McGregor dus eind juni terug in de UFC-kooi. De Ier heeft Chandler als tegenstander en de twee gaan vijf rondes met elkaar aan de slag op weltergewicht. De laatste twee gevechten van McGregor eindigden allebei in een verlies tegen Dustin Poirier. Laatstgenoemde vecht aankomende zaterdag tijdens UFC 302 tegen Islam Makachev voor de lichtgewichttitel. McGregor en Chandler hebben elkaar al meerdere keren ontmoet, door hun deelname aan het programma The Ultimate Fighter. Dit is een realityshow van de UFC, waarbij amateurvechters een kans krijgen om zich in de UFC te knokken. Beide heren waren daar begeleider van een team.