Rico Verhoeven lijkt nergens bang voor te zijn. De Nederlandse topkickbokser staat vanavond weer voor tienduizenden ogen te vechten voor z'n wereldtitel. Spanning doet hem niks, maar toch geeft hij ruiterlijk toe één grootste angst te hebben.

Niet afgaan in de ring, niet om slechte recensies te krijgen voor zijn acteercarrière, nee, Rico Verhoeven is bang om 'te falen als vader'. Dat zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar ja, heb je dat helemaal in de hand? Ik denk dat kinderen altijd dingen op een bepaalde manier ervaren. Een 10 ga je nooit halen, maar ik hoop toch op een dikke voldoende."

Rico Verhoeven rekent af met kritiek op titelgevecht: 'Dan zou dat verschil precies hetzelfde zijn' Wereldkampioen Rico Verhoeven is de discussie over zijn tegenstander bij Glory 100 zat, zo laat hij weten aan Sportnieuws.nl. Verschillende kickboksers, onder wie Jamal Ben Saddik, uitten kritiek op het gewichtsverschil tussen Verhoeven en zijn tegenstander Artem Vakhitov tijdens de persconferentie. "Volgens mij zijn er meerdere wedstrijden in het toernooi waarbij datzelfde gewichtsverschil geldt," zegt Rico Verhoeven op zijn beurt tegen Sportnieuws.nl.

Discipline

Als hij kritiek krijgt op de opvoeding van zijn kinderen, doet dat meer met hem dan als hij kritiek krijgt op zijn vechtstijl of fragmenten in zijn films. "Laatst was er een heel artikel gemaakt over dat ik straf had gegeven aan mijn dochter omdat ze vier minuten te laat was. Het gaat me niet om vier minuten. Ik probeer mijn kinderen discipline mee te geven. Je kunt ook niet om 09.04 uur op school aankomen. Je moet gewoon om 09.00 uur in de klas zitten."

Topkickbokser Rico Verhoeven kent zijn plek: 'Ik heb net zo veel te zeggen als ieder ander' Rico Verhoeven stapt zaterdag in de ring bij Glory 100 tegen Artem Vakhitov in de hoop zijn titel voor de dertiende keer succesvol te verdedigen. Dezelfde avond vindt ook het tweede deel van het grootse Glory-toernooi Last Heavyweight Standing plaats. Hoewel de wereldkampioen het toernooi "supercool" vindt, heeft hij er absoluut geen spijt van dat hij voor alsnog geen deelnemer is. "Been there, done that," vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Wil niet op je ouders lijken'

Verhoeven probeert alleen maar de beste lessen van vroeger mee te nemen naar nu. Dat zijn zeker niet alleen maar positieve lessen, maar ook dingen die hij bijvoorbeeld zijn eigen ouders zag doen, die hij wil voorkomen. "Dat is soms een strijd, want je wilt niet lijken op je ouders. Soms zegt Dennis ook tegen me: let op, je lijkt nu net je vader. Soms komt dat boven, maar dan heb ik meteen een heleboel spiegels om me heen die me daarop wijzen."

Rico Verhoeven openhartig over moeilijke tijd: 'Het is niet fijn en je neemt het altijd met je mee' Glory-kampioen Rico Verhoeven heeft eerlijk gesproken over zijn moeilijke jeugd. In het programma 'De valse start van' vertelt hij hoe hij opgroeide bij zijn moeder, die verslaafd was aan drank en drugs, en die hem vaak naar zijn vader stuurde. Dit maakte hem onzeker over de liefde van zijn moeder voor hem: "Je denkt toch: houdt mijn moeder niet van mij dan?"

Nieuw gevecht

Verhoeven staat zaterdagavond 14 juni tegenover Artem Vakhitov tijdens Glory 100. Het wordt zijn dertiende verdediging van de wereldtitel bij de zwaargewichten. In aanloop naar het gevecht in Rotterdam Ahoy blikte hij met Sportnieuws.nl vooruit op de legendarische avond, zijn carrière en andere zaken.

Verhoeven blijkt zelf namelijk over een bijzonder verborgen talent te beschikken. Al is hij er zelf nog niet helemaal over uit of het daadwerkelijk een talent is. Het zwaargewicht vindt het namelijk erg leuk om in zijn vrije tijd te vissen. "Ik weet niet of het een skill is en ik weet ook niet of ik er per se goed in ben, maar vind het wel heel leuk," vertelt hij aan Sportnieuws.nl over zijn hobby.