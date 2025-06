Glory's topkickbokser Donegi Abena laat het kickboksen achter zich en kiest voor een nieuwe carrière als bokser. Op Instagram maakte hij zaterdag bekend een langdurig contract te hebben getekent bij de bekende bokspromotor Frank Warren van Queensberry Promotions. Diezelfde avond zag hij zijn aartsrivaal de titel verliezen bij Glory.

Een jaar geleden werd Abena kampioen tijdens de Light Heavyweight Grand Prix van Glory. In de halve finale versloeg hij zijn aartsrivaal Tarik Khbabez en in de finale werkte hij publiekslieveling Bahram Rajabzadeh naar een knock-out. Omdat de Grand-Prix los stond van een titelgevecht, behield Khbabez zijn titel. In december kreeg de Surinamer de kans om deze te veroveren tijdens het co-hoofdgevecht van Glory Collision 7.

Handschoenen op het canvas

Het beladen gevecht ontpopte zich in een spannende strijd tussen de twee kickboksers die elkaar niet kunnen luchten of zien. Uiteindelijk won Khbabez op basis van een gedeelde beslissing van de jury en behield daarmee zijn titel. Abena gooide daarna zijn handschoenen symbolisch op het canvas en liet weten dat dit zijn laatste gevecht was bij Glory, onder andere vanwege kritiek dat hij heeft op de "onduidelijke" jury-regels.

Later werd bekend dat de Surinamer toch in gesprek was met Glory over een mogelijk nieuw contract bij de kickboksorganisatie. Al stak hij nooit onder stoelen of banken ook een carrière als bokser te ambiëren. Dat laatste heeft uiteindelijk zijn voorkeur gekregen, zo werd bekend in een aankondiging op Instagram.

'De reis begint nu'

"Ik ben ontzettend trots om aan te kondigen dat Queensbury Promotions en Frank Warren een langdurige promotiedeal hebben getekend met een van de meest spectaculaire boksbeloftes: Donegi Abena," schrijft John Edwards in een bericht op Instagram dat Abena deelt.

"De afgelopen drie jaar hebben we achter de schermen hard gewerkt; zijn skills verfijnd, gefocust gebleven en ons voorbereid op precies dit moment," gaat het bericht verder. "Nu is het tijd om de wereld te veroveren. Donegi is snel, krachtig, en heeft die zeldzame combinatie van precisie en uitstraling. Hij is niet zomaar een vechter; hij is een kracht om rekening mee te houden. De reis begint nu. Laten we geschiedenis schrijven."

Aartsrivaal

Op de dag dat de aankondiging werd gedeeld, vond ook Glory 100 plaats, waar Khbabez voor het eerst sinds het gewonnen gevecht tegen Abena zijn titel weer op het spel zette. Sergej Maslobojev (Litouwen) bleek dit keer te sterk en versloeg hem op knock-out, waarmee hij de nieuwe kampioen werd in de Light Heavyweight Divisie van Glory. Abena zat in het publiek en zal naar alle waarschijnlijkheid niet rouwig zijn geweest om het verlies van Khbabez. De twee zijn alles behalve vrienden van elkaar. Tijdens hun laatste gevecht werd er zelfs geen hand geschud.