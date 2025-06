Met een krachtige boodschap op Instagram heeft Jamal Ben Saddik voor het eerst van zich laten horen sinds zijn pijnlijke blessure tijdens Glory 100. De zwaargewicht kickbokser moest zijn partij tegen Sofian Laïdouni al in de eerste ronde staken vanwege een akelige wond aan zijn scheenbeen. Maar van opgeven is geen sprake: Ben Saddik is vastberaden om sterker terug te keren.

Het gevecht tegen Laïdouni had een belangrijk hoofdstuk moeten worden in Ben Saddik zijn jacht op succes in het toernooi Last Heavyweight Standing. In Ahoy begon hij gretig, maar kreeg hij direct een forse tegenslag te verwerken. Na een trap richting het lichaam van zijn tegenstander blokkeerde de Fransman hard, waardoor het scheenbeen van Ben Saddik het begaf. De artsen hoefden niet lang na te denken: het duel werd meteen gestaakt.

De wond bleek diep en ernstig. Direct na afloop sprak Ben Saddik het publiek geëmotioneerd toe met tranen in zijn ogen. Later gaf hij aan dat hij 'dringend naar het ziekenhui'’ moest en uitte hij zijn teleurstelling. "Ik voelde me goed, was klaar voor de strijd. Maar na één minuut was het voorbij. Dat is enorm balen."

Kickbokser Jamal Ben Saddik moet 'dringend naar ziekenhuis' na gruwelijke blessure, maar: 'Ik sta open voor alles' Jamal Ben Saddik raakte ernstig geblesseerd aan zijn scheenbeen tijdens zijn gevecht met Sofian Laïdouni tijdens Glory 100. Na een minuut moest hij al stoppen van de artsen en vervolgens moest de Marokkaans-Belgische kickbokser met spoed naar het ziekenhuis.

Ben Saddik toont zich strijdbaar

Zondag liet Ben Saddik voor het eerst weer van zich horen. Op Instagram deelde hij een krachtige videoboodschap waarin hij zijn pijn en teleurstelling omzet in motivatie. "Ik moest van een lange weg komen. Beproevingen horen bij het leven. We worden allemaal getest", vertelt hij in een montage vol indrukwekkende beelden. "Ik kijk niet achterom, ik klaag niet, ik beweeg. Discipline, herhaling, karakter. Ik ben gebouwd in een storm."

In de video benadrukt de 34-jarige vechter wat écht telt voor hem. "Mijn trots, mijn geloof, mijn familie. Dat is alles wat ik nodig heb", klinkt het vastberaden. Zijn boodschap is helder: de blessure markeert geen einde, maar een nieuw begin. "Marokkanen, ik ben nog lang niet klaar. Ik zie jullie snel, In Sha Allah. Marokko voor altijd", sluit hij de video af.

Glory 100

Terwijl Ben Saddik met een zware blessure de ring moest verlaten, ging het jubileumevenement van Glory op volle kracht verder. In het hoofdgevecht van de avond bewees Rico Verhoeven opnieuw waarom hij de onbetwiste kampioen is. Hij versloeg de Russische uitdager Artem Vakhitov via een unaniem jurybesluit en boekte daarmee zijn dertiende opeenvolgende titelverdediging in de zwaargewichtklasse.

Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, werd afgewerkt. De overgebleven zwaargewichten streden in vier mini-toernooien, elk bestaande uit twee halve finales en een finale. Hoewel Ben Saddik zichzelf graag had willen bewijzen in dit prestigieuze format, hoopt hij na herstel alsnog een kans te krijgen om zich in het toernooi terug te vechten.