Topkickbokser Jamal Ben Saddik moet jarenlang de cel in, is de uitspraak van een rechter in België. De Belgisch-Marokkaanse vechter is veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van liefst 1,2 miljoen euro. Ook zijn broer moet de gevangenis in.

De rechter veroordeelde Ben Saddik tot een celstraf van liefst 40 maanden (ruim drie jaar). De helft daarvan is voorwaardelijk. Daarnaast moeten Jamal, broer Saïd en vriend Emad N. boetes betalen tussen de 16.000 en 40.000 euro. De rechtszaak was al in hoger beroep. De twee andere mannen moeten liefst vier jaar en 30 maanden (2,5 jaar) de cel in.

Toch klinkt de straf voor Ben Saddik heftiger dan-ie is. In België is het zo dat wanneer iemand een straf van minder dan 36 maanden krijgt, dit niet automatisch betekent dat die straf volledig in de gevangenis moet worden uitgezeten.

Leek legaal

De zaak speelt rond sportmakelaar Karim S., die zijn illegaal verdiende geld overmaakte naar de bankrekeningen van zijn 'klanten', waar het veroordeelde drietal toe behoorde. Bij deze overschrijvingen leek het alsof legaal geld werd overgeboekt naar het drietal, bijvoorbeeld als loon, een lening, een vergoeding voor geleverde diensten of sponsorgeld.

Gebruikt voor villa met zwembad

In werkelijkheid werd zwart geld witgewassen. Hiervoor werden valse documenten opgesteld, zoals een arbeidsovereenkomst, loonstroken en een leningsovereenkomst. In werkelijkheid werden er geen diensten geleverd en werd er geen geld geleend. Het witgewassen geld werd gebruikt voor de aankoop en verbouwing van een villa met zwembad in België en de afbetaling van leningen.

Veelbesproken Ben Saddik

Ben Saddik werd eerder al veroordeeld in andere rechtszaken, onder meer voor drugssmokkel. De rechter in deze zaak hield in de strafbepaling rekening met de eerdere veroordelingen. De Antwerpenaar was buiten de rechtbank ook al veelbesproken. Zo is hij als tiener beschoten, werd hij meermaals getroffen door kanker en werd hij door kickboksorganisatie Glory geschorst voor doping én voor de illegale trap richting Rico Verhoeven tijdens het zwaargewichttoernooi in 2024.

Nieuw drama

Voor de 34-jarige Ben Saddik is de veroordeling in hoger beroep een nieuw drama. Eerder deze maand vocht hij nog tijdens het jubileumtoernooi Glory 100, maar eindigde zijn partij tegen Sofian Laïdouni vroegtijdig. Een scheur in zijn scheenbeen werd door de scheidsrechter te heftig bevonden, waardoor het gevecht werd gestopt en Ben Saddik tot verliezer werd uitgeroepen.