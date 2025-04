'Trotse' Glory-vechter stapt vol vertrouwen in de ring: 'Hij heeft goed voor mijn riem gezorgd'

Sergej Maslobojev stapt opnieuw de ring in tegen Tarik Khbabez, dit keer als uitdager. De Litouwer veroverde eerder de titel in de lichtzwaargewicht divisie van de Marokkaans-Nederlander, maar verloor die al snel daarna aan Donegi Abena, de aartsrivaal van Khbabez. Ondanks de tegenslagen kijkt hij positief terug. "Ik ben eigenlijk best trots op mezelf," vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

De voormalig kampioen in de lichtzwaargewicht divisie steekt niet onder stoelen of banken dat hij tevreden is met zijn loopbaan bij Glory tot nu toe, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl "Het voelt heel erg goed om onderdeel van het hoofdgevecht van Glory 100 te zijn, al is het voor mij niet de eerste keer. Ik denk dat ik geschiedenis schrijf bij Glory. Ik heb een mooie carrière en ben eigenlijk best trots op mezelf."

'Meer competitie dan andere divisies'

Het gevecht tussen Maslobojev en Khbabez maakt deel uit van Glory 100, een twee-dagen durend jubileumevenement ter gelegenheid van het honderdste evenement van de organisatie. Op vrijdag 13 juni 2025 strijden Maslobojev en Khbabez om de titel in de licht-zwaargewichtdivisie, terwijl Rico Verhoeven en Artem Vakhitov het de volgende dag tegen elkaar opnemen om de zwaargewichttitel.

Als het aan Maslobojev ligt, is zijn gevecht tegen Khbabez echter het meest interessant: "De competitie in onze divisie is enorm. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik denk dat de licht-zwaargewichtdivisie de spannendste is. Er is zoveel concurrentie, en iedereen is technisch sterk, fysiek krachtig, snel en heeft knock-outpower. Ik denk dat dit de leukste divisie is voor mensen om naar te kijken."

'Ik ben nooit geen kampioen geweest'

Dat de Litouwer eerder zijn titel moest inleveren, doet hem weinig: "Ik denk dat ik nooit geen kampioen ben geweest," zegt hij zelfverzekerd. "Een kampioen zijn betekent in mijn ogen het leven van een droom. Het is belangrijk om een doel te hebben in het leven, om te concurreren tegen de besten ter wereld en daarvan te winnen."

Of hij Khbabez een goede kampioen vindt? "Ik waardeer het enorm dat hij goed voor mijn belt zorgt en daar zal ik hem dan ook voor bedanken na de partij. Dan neem ik die weer mee terug naar huis", zegt hij zelfverzekerd.