UFC-sensatie Jarno Errens legt uit waarom hij gaat winnen in Vegas: 'Ben een nog bredere versie van mezelf'

Tijdens het UFC Vegas 95-toernooi zal Nederlander Jarno Errens zijn vierde partij voor UFC vechten. De Nederlander maakte in maart indruk met zijn gevecht tegen Steven Nguyen en mag zich nu gaan opmaken voor een gevecht met Youssef Zalal in het vedergewicht op 10 augustus tijdens de UFC Vegas 95. Sportnieuws.nl sprak met Errens in aanloop naar zijn gevecht.

In maart maakte Jarno Errens indruk met zijn laatste gevecht tegen Steven Nguyen, en werd zijn gevecht zelfs bekroond tot fight of the night. Het was de eerste overwinning voor de Limburgse kooivechter en eentje die hem dus nu een plekje bij UFC Vegas 95 heeft opgeleverd. Sportnieuws.nl sprak de 29-jarige vechter en stelde hem wat vragen in aanloop naar zijn gevecht met Youssef Zalal in Augustus.

Jarno Errens ziet Youssef Zalal als een pittige tegenstander die er op het begin wel een staand gevecht van wil maken, maar het gevecht toch uiteindelijk naar de grond zal brengen. "Dat is de uitdaging die ik in deze partij met mezelf heb, dat ik op alle fronten mezelf moet gaan uitdagen", vertelt Errens. "Hij (Zalal, red.) is allround ook gewoon super goed. Zijn striking is ook zeer zeker niet mis."

Youssef 'The Maroccan Devil' Zalal heeft zijn laatste vier wedstrijden gewonnen waarvan twee met overgave en twee met een (technische) knockout. In het laatste gevecht was het klaar in de tweede ronde, maar de drie partijen daarvoor was het al gedaan in de eerste ronde.

In zijn laatste partij tegen Steven Nguyen waren mensen zeer te spreken over de vechtkunsten van de Limburger. Errens zei het volgende daarover: "Ik had wat minder dat ik naar voren ging. Ik liet het wat meer op me afkomen, waardoor ik veel meer ging cirkelen. De tegenstander kwam letterlijk de stoten halen en zo kon ik mijn boksen veel beter gebruiken."

De voorbereidingen voor het gevecht tegen Youssef Zalal zal Errens bij Team Thriving doen in Heerlen en bij Team Valon in Brussel. Errens traint met onder andere MMA-vechters Oki Bolaji en Pascal Hintzen om zichzelf goed voor te bereiden voor zijn gevecht.

Bredere versie van Jarno Errens

Op de vraag wat voor versie van Jarno wij dit keer kunnen verwachten antwoordt de Nederlandse vechter het volgende: "Een nog bredere versie van Jarno Errens, omdat ik mezelf weer enorm moet gaan uitdagen voor deze partij. Ik zie hem een beetje als mijn kryptonite. Hopelijk een nog slimmere Jarno, sowieso een nog sterkere Jarno en een nog beheerste Jarno. Eigenlijk een overall groei."

Errens ziet in ieder geval de partij met Zalal vroegtijdig eindigen. "Ik denk dat één van de twee ergens tegenaan gaat lopen in de partij waar hij niet op heeft gerekend." Op 10 augustus tijdens de UFC Vegas 95 moet Jarno Errens laten zien dat hij in de UFC thuishoort.