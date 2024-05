Vechtersbaas Dana White maakt twee titelgevechten bekend voor eerste UFC in Europa dit jaar

Dana White heeft de vijf partijen van de main card op UFC 304 bekendgemaakt. De avond in Manchester is de eerste keer dit jaar dat er een zogenaamde PPV-card in Europa wordt gehouden en er staan twee titelgevechten op de planning.

UFC-evenementen worden voornamelijk in de Verenigde Staten gehouden, maar vanwege de grote interesse uit Engeland is besloten om ook een evenement in Manchester te houden. Op 27 juli zal de karavaan richting de Engelse stad trekken om daar een avond vol topgevechten neer te zetten. De Europese fans kregen wel direct een flinke domper te verwerken, aangezien het evenement in Manchester op Amerikaanse tijden begint. De vechters op de main card zullen dus pas rond 2/3 uur in de nacht de kooi betreden.

Weltergewichttitel

Het hoofdgevecht van de kaart in Manchester is de partij om de weltergewichttitel tussen de huidige kampioen Leon Edwards en de nummer 2 van de ranking Belal Muhammad. De kampioen komt uit Birmingham Engeland en vecht dus een thuiswedstrijd om zijn titel te verdedigen. Muhammad en Edwards vochten al eerder, maar die partij eindigde in een zogenaamde 'no contest'. Door een onbedoelde vinger in het oog van Muhammad kregen beide vechters de zege niet toegewezen. Drie jaar na die partij vechten de twee dus weer tegen elkaar, maar dan voor de weltergewichttitel.

Leon Edwards will defend his welterweight title against Belal Muhammad at #UFC304 in Manchester, England. pic.twitter.com/pOvwmUINLK — ESPN MMA (@espnmma) May 16, 2024

Interim-zwaargewichttitel

Het op één na hoofdgevecht van de kaart is er één om de interim-titel in het zwaargewicht. Jon Jones is daar nog altijd de echte kampioen, maar door zijn vele blessures veroverde Tom Aspinall in november de interim-titel. Doordat Jones nog altijd geen gevecht geboekt heeft, mag Aspinall zijn interim-titel verdedigen in zijn eigen woonplaats Manchester. Dit doet de trainingspartner van Rico Verhoeven tegen Curtis Blaydes. Ook deze partij is een rematch. De eerste keer dat de twee vochten, raakte Aspinall zwaar geblesseerd, waardoor Blaydes won. De Engelsman moest maandenlang revalideren van de zware blessure, maar krijgt nu zijn kans op revanche.

UFC interim heavyweight champion Tom Aspinall will take on Curtis Blaydes at #UFC304 in Manchester, @danawhite announced. pic.twitter.com/4PQB938ClQ — ESPN MMA (@espnmma) May 16, 2024

Andere gevechten

Drie andere partijen maken de main card van UFC 304 in Manchester compleet. Engelse publiekslieveling Paddy The Baddy Pimblett neemt het op tegen de veteraan Bobby Green. De Engelse Muhammad Mokaev en de Portugees Manel Kape gaan uitmaken wie later dit jaar voor de titel in het vlieggewicht mag vechten en de Engelse Arnold Allen neemt het op tegen de Georgische Giga Chikadze. De gevechten zijn op 27 juli te zien op Discovery +, maar de echte fans zullen er dus wel voor wakker moeten blijven.