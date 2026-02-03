Wie vechtsporticoon Remy Bonjasky ziet, hem vol energie hoort spreken en zijn scherpe analyses tot zich neemt, zal amper kunnen geloven dat de oud-kampioen Abraham heeft gezien. Bonjasky wilde dat zelf ook niet geloven. Hij 'vluchtte' voor zijn 50e verjaardag.

Op 10 januari van dit jaar werd de in Suriname geboren Bonjasky 50 jaar. Voor de drievoudig winnaar van de K-1 World Grand Prix was dat geen reden voor feest en vrolijkheid. Hij wenste eigenlijk liever niet geconfronteerd te worden met zijn status als vijftiger.

Parijs

Sterker nog: hij verliet Nederland en dacht daarmee zijn vrienden te slim af te zijn. Op Instagram staat " He-le-maal niets heeft Remy Bonjasky met zijn verjaardag. Voor zijn 50ste verjaardag, op 10 januari, ‘vluchtte’ hij dan ook met zijn gezin naar Parijs."

Maar het plan slaagde niet helemaal. We lezen: " Eenmaal terug in Almere ontkwam hij echter niet aan een surpriseparty, inclusief band, in zijn eigen sportschool. 'Dat was toch wel leuk. 50 jaar oud... Ik heb het maar mooi gehaald.'"

Sixpack

De anekdote is onderdeel van een interview dat Bonjasky gaf aan het Algemeen Dagblad. Daarin vertelt hij ook dat hij nog tamelijk fanatiek sport. Hij weet dat er nu geen wedstrijden of sportieve doelen meer op de agenda staan. Maar: " Als je nog op televisie komt, wil je er toch een beetje goed uitzien? Ik hoef ook niet met een sixpack over het strand te lopen, maar ik wil wel fit blijven."

Met vrouw Renate aan zijn zijde lijkt Bonjasky nog best minstens 100 jaar oud te willen worden. Glunderend vertelt hij over haar: " Ik ontmoette haar in de SkyLounge in Amsterdam en was meteen verliefd. Met haar is het leven zo veel mooier. We werken ook samen. Zonder haar wordt mijn leven een puinhoop. Zij regelt alles, zodat ik kan shinen ."

Hèléne Hendriks

Eerder dit jaar bracht Hélène Hendriks naar buiten dat ze ooit op reis ging met Bonjasky voor een tv-show. De presentatrice stelde voor een kamer te delen met de oud-kickbokser. Die sliep liever op een bank in de receptie dan dat hij bij een vreemde vrouw in de kamer ging slapen.