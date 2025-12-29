Figuereido ‘Figi’ Landman (20) vocht tijdens Glory Collision 8 om een reserveplaats in het weltergewichttoernooi, maar zorgde met een brute knock-out voor een van de meest besproken momenten van het evenement. Het talent van de jonge kickbokser is onmiskenbaar, maar discipline vormde lange tijd een uitdaging. In gesprek met deze site vertelt hij over zijn ommezwaai buiten de ring en de lessen die hem richting de top moeten brengen.

Volgers van Landman weten al langer dat hij het merendeel van zijn partijen wint op knock-out. Het publiek in het Gelredome dat hem voor het eerst in actie zag, werd snel van zijn knock-out power overtuigd.

Landman liet weinig heel van zijn opponent Ismail Ouzgni. Binnen een minuut schakelde hij Ouzgni uit, die daarbij duidelijk veel pijn aan zijn kaak leek te hebben. "Ik zag hem bij de arts zitten. Daarna heb ik hem niet meer gesproken, maar ik wens hem een spoedig herstel. Als kickbokser heb je maar een beperkte tijd om je brood te verdienen, dus een blessure gun je niemand", aldus Landman.

Statement

Landman kwam enkele jaren geleden bij Glory in beeld dankzij deelname aan het televisieprogramma House of Glory bij Videoland. Desondanks kwam anderhalf jaar lang niet in actie voor de kickboksorganisatie, voordat hij het opnam tegen Ouzgni. In de tussentijd zat hij echter niet stil. Met name in het buitenland vocht hij meerdere partijen, waarin hij de ene knock-out na de andere aan zijn fight record toevoegde.

"Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik tijdens mijn comeback een statement wilde maken, en dat heb ik gedaan. Ik heb de publieksfavoriet - mensen dachten dat hij zou winnen - voor schut gezet, want geen enkele van zijn voorgaande tegenstanders heeft hem zo snel knock-out geslagen als ik", vertelt de 20-jarige in gesprek met deze site.

Kritiek op discipline

Badr Hari zag tijdens House of Glory in de toen 18-jarige kickbokser het potentieel van een nieuwe publiekslieveling, maar had ook stevige kritiek. Met name de conditie van Landman liet te wensen over. "Het is toch erg dat je alle talent van de wereld hebt, maar dat waar geen talent voor nodig is - wat gewoon puur werken is - dat je daar tekort in komt", aldus Hari.

Landman zelf kon zich vinden in die woorden. Hij benadrukt dat hij de kritiek niet vervelend vond, omdat hij wist dat de oplossing bij hemzelf lag. Tegelijkertijd erkent hij dat het hem in het verleden vaak aan discipline ontbrak. "Voordat ik bij Hemmers Gym zat, heb ik nooit geleefd als een kickbokser. Ik was altijd aan het feesten, uitgaan, drankjes doen - gewoon heel ongezond leven. Pas sinds een jaar heb ik écht discipline."

Gezondere leefstijl

Die ommekeer kwam volgens Landman zijn trainer meer te gehoorzamen. "Ik heb gemerkt dat wanneer je luistert naar mensen die het beste met je voor hebben, de rest bijna vanzelf volgt. Ik moest minder koppig zijn. Op een dag heb ik al het snoep uit huis gegooid en besloten niks meer te halen. Dat heb ik tien weken volgehouden. Het was afzien, maar het heeft duidelijk resultaat gehad. En dat zal bij mijn volgende partijen niet anders zijn."

Niet alleen in zijn voedingspatroon, maar ook in zijn privéleven schakelde Landman een tandje terug. "Geen dates voor mij nu", grapte hij in een video van Glory, vlak voor zijn gevecht. De kickbokser krijgt op Instagram weleens een DM van meiden die interesse in hem tonen, maar houdt daar bewust afstand van.

‘Belangrijk dat ik mijn broertjes en zusjes trots maak’

"Mijn trainer zegt altijd: die vrouwen staan niet bij je in de hoek als je verliest. Ik heb daar tien weken lang echt afstand van gehouden. Dat vond ik best knap", lacht Landman, die zich kan vinden in de woorden van zijn trainer. "Ik knok niet voor hen. Ik ken jongens die wel vechten om indruk te maken op vrouwen. Om eerlijk te zijn kan me dat weinig schelen. Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf én mijn broertjes en zusjes trots maak."

Moeilijke jongen

De motivatie om zijn broertjes en zusjes trots te maken zit diepgeworteld bij Landman. "Ik was vroeger een moeilijke jongen, altijd een beetje de vervelende broer", zegt hij. "Er werd niet altijd positief gekeken naar hoe mijn toekomst eruit zou zien. Nu hoor ik soms via via mensen zeggen: je zusje heeft het altijd over je, of dat ze zegt: mijn broer is de sterkste man op aarde. Dat motiveert me echt enorm."

Nu zijn discipline meer op orde is, lijkt weinig Landman nog te stoppen op weg naar een grote kickbokscarrière. Zijn doel is glashelder: de jongste weltergewichtkampioen ooit worden. "De jongste ooit was rond de 24, dus ik heb nog zo’n 3,5 jaar om dat voor elkaar te krijgen", lacht hij.