Vechtsportlegendes Melvin Manhoef en Roy Meyer hebben het vuurtje tussen elkaar flink opgestookt. Manhoef liet onlangs tegenover deze site weten dat hij zijn verloren partij tegen Meyer wil 'rechtzetten'. Dat bericht is ook aangekomen bij Meyer, die zich op Instagram afvraagt of Manhoef wel zo zeker van zijn zaak is. Manhoef laat zich op zijn beurt niet kennen. 'Ik schakel je direct uit', zegt hij.

Onlangs vertelde Manhoef aan Sportnieuws.nl zes weken te hebben gerevalideerd na een operatie aan zijn knie. De vechtsporticoon raakte in de tweede ronde van de partij geblesseerd en kon niet meer verder. "Volgend jaar pak ik je", liet hij direct emotioneel weten vanuit de ring, waarna Meyer de belt in ontvangst nam. Diezelfde avond ging Manhoef onder het mes.

'Weet je het zeker?!'

Een aantal weken later liet Manhoef in gesprek met deze site weten niet van gedachten te zijn veranderd. "We hebben het gewoon niet goed gedaan, maar dat komt wel. We gaan dat rechtzetten", zei hij, doelend op een rematch. Die woorden hebben Meyer ook bereikt. Op Instagram deelt hij het bericht met het betreffende citaat van Manhoef.

'Weet je het zeker?' schrijft Meyer daarbij. 'Ik zal volgend jaar niet hetzelfde dier zijn'. Manhoef is nog altijd zelfverzekerd van zijn kansen tegen de oud-judoka. 'Oké, je wilt praten. Als je denkt dat je al een ster bent, prima', schrijft hij. 'Als je het zo wilt spelen, geen probleem. Volgend jaar ben je misschien een ander dier, maar ik ben een ander soort jager. Ik schakel je meteen uit.'

Gevecht

Begin oktober namen de twee kemphanen het tegen elkaar op in de ring bij Boxing Influencers. Hoewel het gevecht maar anderhalve ronde duurde, zorgden de twee in die tijd voor genoeg spanning bij het publiek. In de eerste ronde van het gevecht liet Meyer direct blijken niet te vrezen voor Manhoef.

Meyer zocht direct de aanval op en dat bleek al gauw genoeg voor een knock-down. Manhoef had het duidelijk zwaar met de voormalig olympisch judoka. Al gauw volgde de tweede knock-down, maar Manhoef liet zich niet kennen en vocht de eerste ronde uit. In de tweede ronde kwam het gevecht op een vervelende manier ten einde. Manhoef bukte voor een stoot van Meyer, maar kwam ten val, waarna Meyer over hem heen viel. Manhoef raakte daardoor geblesseerd en moest onder het mes.

