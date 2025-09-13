Naomy van Beem, de verloofde van Rico Verhoeven, wist niet wat ze meemaakte toen ze videobeelden zag waarop de kickbokser liet zien hoe hij zijn tafelmanieren heeft aangepast om tegemoet te komen aan haar wensen. Het zwaargewicht illustreerde het verschil tussen hoe hij eet als vrijgezel en als echtgenoot, waarbij dat laatste een stuk appetijtelijker oogt.

Verhoeven heeft naast zijn passie voor vechtsport ook een andere grote hobby: acteren. Niet alleen speelt hij in verschillende Hollywood-films, ook deelt de kickbokser regelmatig video's van sketches op Instagram. Vaak gaan deze over zijn relatie met Van Beem, die het zwaargewicht in juli 2024 ten huwelijk vroeg, nadat hun liefde bekend werd in 2021.

Tafelmanieren

In een nieuwe video op Instagram laat Verhoeven het verschil zien tussen hoe hij eet als vrijgezel en als partner in een relatie. In het eerste geval liggen er kruimels over de hele tafel, terwijl hij in het tweede juist elke kruimel voorkomt; door te eten met een ingeschakelde stofzuiger naast hem. De video leidt tot een positief verraste Van Beem. "Het heeft me een paar jaar gekost om je zo ver te krijgen, maar eindelijk een beetje netjes en schoon", reageert ze enthousiast. "Happy wife, happy life!"

Herkenbaarheid voor Kjeld Nuis

Ook topschaatser en goede vriend van Verhoeven Kjeld Nuis lijkt zich in de beelden van de kickbokser te herkennen. De schaatser tagt zijn vriendin Joy Beune in de reacties, waarop Verhoeven moet lachen. Niet alleen Nuis, maar ook andere volgers lijken zich te herkennen in de video. 'Dit is de reden dat ik nog vrijgezel ben', reageert een volger lachend.

Glory

In juni kwam het zwaargewicht voor het laatst in actie bij Glory. Toen nam hij het tijdens het jubileumevenement Glory 100 op tegen Artem Vakhitov, de voormalige kampioen in de lichtzwaargewicht-divisie van Glory, één gewichtsklasse lager dan het zwaargewicht. Verhoeven domineerde zijn Russische tegenstander vijf ronden en liet daarmee zien nog altijd ongenaakbaar te zijn.

Wanneer de Nederlander weer in actie komt, is voor alsnog niet bekend. Al wordt er online veel gespeculeerd over een titelgevecht in december tegen de winnaar van het zwaargewicht-toernooi Last Heavyweight Standing.