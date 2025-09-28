Gervonta Davis heeft in een bericht op social media laten weten dat hij het boksen niet leuk meer vindt. De volgende tegenstander van Jake Paul denkt dat hij na de partij met de verloofde van Jutta Leerdam zal stoppen.

Op 14 november zullen Davis en Paul het tegen elkaar opnemen in een bokswedstrijd. Een partij die vooraf al voor veel commotie zorgde. Davis vecht al langere tijd als lichtgewicht en de Amerikaan is een flink stuk kleiner dan Paul. De verloofde van Leerdam vocht eerder al op zwaargewicht voor zijn wedstrijd tegen Mike Tyson en dus lijkt de verhouding in gewicht niet goed verdeeld tussen Davis en Paul.

Boksen is dood

Het verschil in gewicht deert Davis niet, maar wel het verlies van interesse in de sport. "Het boksen is echt een andere wereld geworden", schreef Davis via X. "Het gaat echt alle kanten op en er is totaal geen loyaliteit. Wat maakt mij het nog uit. Ik leef mijn eigen leven. Boksen is dood."

Een fan reageerde vervolgens onder zijn post met de suggestie dat hij dan maar met pensioen moest gaan. Daar heeft Davis zelf ook wel interesse in. "Ik ga ook met pensioen, over acht weken", zo vertelt hij via X. Davis besloot om na zijn boodschap zijn X-account te deactiveren. De Amerikaan laat dus weten dat hij na de wedstrijd tegen Paul verwacht zijn handschoenen aan de wilgen te hangen.

Gervonta Davis

Davis vocht al een aantal zeer grote partijen in de bokswereld. Zo knokte hij in een spannend duel tegen Ryan Garcia en won hij van de excentrieke Mexicaan. Davis is nog altijd ongeslagen in de dertig professionele bokspartijen die hij op zijn naam heeft staan. Maar liefst 28 van die dertig partijen won de knokker uit Baltimore op knockout.