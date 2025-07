Het is bijna niet te geloven, maar Tyson Fury lijkt wéér terug te keren uit zijn pensioen. Daarvoor moest de bokser wél eerst toestemming vragen aan zijn vrouw Paris, die eerder nog een harde klap te verwerken kreeg.

De voormalig wereldkampioen boksen kondigde begin dit jaar voor de vijfde keer in zijn carrière aan te stoppen. De 36-jarige Fury ziet nieuwe kansen in de strijd om de titel bij de zwaargewichten. Britse media weten het zeker: Fury keert terug. Al liefst voor de vijfde keer.

The Sun schrijft dat hij het nieuws 'misschien volgende week' al bekend maakt, terwijl anderen melden dat The Gypsy King in ieder geval in 2026 weer professioneel bokser is. Fury bleef in zijn carrière 35 gevechten ongeslagen, tot hij in 2024 zijn titel aan Oleksandr Usyk verloor. Ook in de rematch bleek de Oekraïner te sterk.

Langverwacht gevecht

Fury sprak woensdagavond bij een IBA-show in Turkije over zijn toekomst. Daar haalde hij Anthony Joshua aan, een andere zeer grote Britse bokser. Zij vochten nog nooit tegen elkaar. "Het volledig Britse gevecht met Joshua zal héél groot zijn", zegt Fury. "Als we beiden naar ons graf gaan zonder tegen elkaar te hebben gevochten, zou dat een tragedie zijn voor Groot-Brittannië."

De bokser uit de reizigersfamilie geeft wel aan dat hij de touwtjes in handen heeft. "Als hij alleen maar op mij zit te wachten, kan het nog lang duren voor we gaan vechten. Misschien moet hij wel wachten tot hij zestig is, of misschien tot volgende week." Fury voegt daar aan toe dat hij ergens in de komende weken een beslissing zal nemen.

Wraak nemen op Oleksandr Usyk

Toch is het gevecht met Joshua slechts 'zijn tweede droom'. Fury kijkt namelijk met verregaande interesse naar Usyk tegen Daniel Dubois, dat op zaterdag 19 juli plaatsvindt. Hij hoopt het namelijk tegen de winnaar op te mogen nemen en zichzelf zo de undisputed wereldkampioen te noemen. Fury zou dan in het bezit zijn van alle vier de wereldtitels van de grote boksbonden.

"Ik wil wraak", zegt hij dan ook na zijn twee nederlagen tegen Usyk, de enige in zijn carrière. "Maar ik wil alleen tegen Usyk vechten in een volgepakt Wembley. De vier titels omhoog houden voor 100.000 man, dat is mijn droom."

Toestemming van zijn vrouw

Hij sprak ook nog over zijn pensioen. De Engelsman werd elke dag wakker om vervolgens in zijn eigen huis te gaan 'schaduwboksen'. Fury zegt geboren te zijn om te boksen én heeft al toestemming gevraagd aan zijn vrouw Paris om weer de ring in te mogen stappen. "Ze zegt dat ze me zal supporten en dat maakt me blij."

Fury zag én sprak zijn vrouw tijdenlang niet voor het tweede gevecht met Usyk, omdat hij in zich in opperste concentratie wilde voorbereiden. Paris kreeg in die tijd een miskraam, maar vertelde dat niet aan haar man. "Het moeilijkste vond ik dat ik er niet voor haar kon zijn op het moment dat ze het het meest nodig had."