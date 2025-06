Tijdens staredowns komen de raarste dingen voor. Van elkaar plots duwen tot beledigingen en scheldpartijen, schijnbaar mag en kan alles. Maar twee vrouwelijke vechters gooiden het over een andere boeg en deelden een zoen uit.

Mariya Agapova en Jessica Eye voerden vrijdag een staredown uit voor BKFC 76. BKFC staat voor Bare Knuckle Fight Championship, oftewel vechten zonder handschoenen, knokkels tegen knokkels. Agapova verraste haar opponente met een zoen op de lippen. Eye duwde haar uit schrik van zich af. Ze zei: "Dat was zo enorm vreemd. Echt zo verdomde gek."

Respect

Als publiciteitsstunt werkte het tafereel wel. De video werd goed bekeken op de socials. Ook had Agapova nog een droge verklaring voor haar daad: "Waarom ik haar zoende? Ze kwam gewoon te dichtbij." Eye ging daarna nog los op Instagram: "Je hebt geen respect getoond voor deze strijder. Je hebt benzine op mijn vuur gespoten. Ik ga je nu verschroeien."

“That was f*cking weird.”



BKFC fighter just kissed her opponent during the weigh-in face off 😭 pic.twitter.com/OkFFIerQ3a — Happy Punch (@HappyPunch) June 21, 2025

Mariya Agapova

Mariya Agapova is een mixed martial arts-vechtster uit Kazachstan, geboren op 7 april 1997. Ze vocht in de UFC in de vlieggewichtklasse. Agapova trainde bij American Top Team en maakte haar UFC-debuut in juni 2020. Ze staat bekend om haar agressieve stijl en behaalde meerdere overwinningen via submission of TKO.

Rico Verhoeven beloont zichzelf met duur cadeau na financiële klapper: 'Liep uit de hand' Rico Verhoeven heeft zichzelf getrakteerd met een luxe cadeau. De vechtersbaas vocht zich vorige week voor de dertiende keer naar de wereldtitel bij Glory. Zijn eerste verdiende centen lijken uitgegeven te zijn.

Jessica “Evil” Eye

Jessica “Evil” Eye (geboren 27 juli 1986 in Rootstown, Ohio) is een Amerikaanse MMA-vechtster (15‑11). Ze debuteerde in de UFC in 2013, werd in 2018 koploper op de ranking voor het flyweight, verloor van Shevchenko in 2019, ging met pensioen na UFC 276 in juli 2022 en tekende in april 2025 bij BKFC.

'Boze' Verhoeven smijt arbeider zonder pardon het water in: 'Rico wat doe je nu?' Rico Verhoeven vocht zich afgelopen weekeinde voor de dertiende keer op rij naar titelverdediging bij Glory. Met het geld wat hij verdiende tegen de Rus Artem Vakhitov, bouwt hij een droomhuis. Maar daarbij kan de boog niet altijd gespannen staan.

Bare Knuckle Fighting Championship

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) is opgericht in 2018 door David Feldman. Het was de eerste legaal gesanctioneerde bare‑knuckle competitie sinds 1889. Inmiddels is de bond wereldwijd actief, met eigen vestigingen in Azië, Europa en de VS, mede gesteund door investeerders als Conor McGregor en Maxx Crosby.