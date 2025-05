Engelse journalist gaat gruwelijk de fout in en blundert tijdens interview op de GP van Miami

De Engelse presentator Martin Brundle heeft de woede van veel Engelse Formule 1- en vechtsport-fans op zijn hals gehaald. De interviewer feliciteerde Connor Benn met zijn zege op Chris Eubank jr. tijdens de GP van Miami, maar Benn was juist de verliezer van het gevecht.

Brundle is voor Sky Sports regelmatig aanwezig in de pitstraten tijdens evenementen van de Formule 1. Zo ook tijdens de GP van het Amerikaanse Miami. Brundle kwam daar verschillende bekende mensen tegen, waaronder Benn. De bokser vocht enkele dagen daarvoor het grootste gevecht van zijn leven tegen Chris Eubank jr. De twee vochten in het Tottenham Hotspur Stadium een bittere rivaliteit uit en de partij werd gewonnen door Eubank.

Brundle leek hier niet helemaal van op de hoogte. Hij kwam Benn tegen tegen in de pitstraat van de GP en stelde hem direct een vraag. "Conor, Martin Brundle hier van Sky Sports F1. Wat een geweldig gevecht was dat vorige week, gefeliciteerd nog." Benn vocht de volledige twaalf rondes in de partij tegen Eubank, maar de jury besliste unaniem dat laatstgenoemde er met de zege vandoor ging. Brundle leek dit niet te weten, maar Benn reageerde sportief.

"Dankjewel, dat waardeer ik", reageerde Benn op de opmerking van Brundle. "Het was natuurlijk een geweldig gevecht, maar helaas kon ik de zege niet pakken. Hopelijk kunnen we in september nog een keer tegen elkaar vechten zodat ik wat aanpassingen kan doen om dan wel te winnen. Er bestaat zeker een goede kans dat we het nog een keer tegen elkaar op zullen nemen."

De partij tussen Eubank en Benn was een veelbesproken gevecht, omdat de vaders van allebei de heren ook topboksers waren. De vader van Eubank zei eerst dat hij nooit bij het gevecht aanwezig zou zijn, omdat hij vond dat zijn zoon niet goed was opgevoed en schandalige dingen deed voor het gevecht. Eubank senior en junior hadden al dagen geen contact meer, maar voor het gevecht liep hij samen met zijn zoon het Tottenham Hotspur stadium in. Het publiek ging uit hun dak en velen zien de hereniging als één van de mooiste momenten ooit in de vechtsport.