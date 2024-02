Dit is voor Rico Verhoeven mogelijk het grootste gevaar tijdens achtmanstoernooi Glory

Hij heeft meer overwinningen, meer KO en minder verliezen dan Rico Verhoeven. Gaat Bahram Rajabzadeh voor een grote verassing zorgen tijdens de Glory Heavyweight Grand Prix van zaterdag 9 maart?

De statistieken liegen er niet om. Bahram Rajabzadeh heeft in zijn carrière maar liefst 65 keer de overwinning behaald, waarvan 58 keer met een KO. Slechts één iemand wist hem te verslaan in zijn professionele loopbaan. Vorig jaar werd The Golden Wolf door Glory uitgeroepen tot Breakout Fighter of the Year.

Bahram Rajabzadeh is the 2023 Breakout Fighter of the Year! pic.twitter.com/wogLPFVPsP — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) February 1, 2024

Winnaar Glory 87

Momenteel staat de Azerbeidzjaan zevende op de ranglijst van Glory. Maar nummer zes, Uku Jürjendal, heeft hij in de finale van het viermanstoernooi van Glory 87 nog verslagen. In de halve finale van het desbetreffende toernooi won Rajabzadeh met overtuiging van Mohammed Amine.

Met zijn 32-jarige leeftijd is Rajabzadeh niet meer de jongste, maar hij vliegt elke wedstrijd erop alsof het zijn eerste is. Met een lengte van 1,87 meter en een gewicht van 100 kilo, is hij relatief klein voor een zwaargewicht. Dit compenseert hij met een agressieve vechtstijl en snelle combinaties, wat een genot is voor elke vechtsportliefhebber.

Zijn eerste gevecht tijdens de 'Heavyweight Grand Prix' op zaterdag 9 maart zal tegen Tariq 'Cookie' Osaro zijn, die op zijn beurt op 4 november van Rico Verhoeven verloor. De wereldtitel van Verhoeven staat tijdens het toernooi niet op het spel, maar Rajabzadeh wil het alsnog graag tegen The King of Kickboxing opnemen.