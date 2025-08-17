Mory Kromah is hard aan de weg aan het timmeren en heeft zijn pijlen gericht op niemand minder dan Rico Verhoeven. De twee hebben zelfs al een schurende ontmoeting gehad.

Recentelijk sprak Verhoeven tijdens een persconferentie mooie woorden uit over Kromah. "De drie beste heavyweight-vechters zijn Artjom Vakhitov, Alex Pereira en die Mory Kromah heeft ook wel iets."

Kritiek

Enkele weken later kwam de Black Ghost Verhoeven tegen, zo vertelde hij in de podcast #Realtalk. Daar bedankte Kromah dat hij werd genoemd bij de drie beste vechters. "Ja, dat was allemaal voordat ik wist dat jij slecht over mij praat", zo reageerde Verhoeven. Kromah had zich eerder inderdaad kritisch uitgelaten over Verhoeven en vertelde dat hij hem kon verslaan.

De Black Ghost vervolgde: "Ik bevestig het nu zelf ook. Want ik hou niet van hem als vechter. Dat is niet slecht praten, dat is gewoon mijn mening. Ik houd er gewoon niet van."

Kromah sloot zijn verhaal af door te vertellen dat hij koeltjes was tijdens de confrontatie, en dat hij Verhoeven binnenkort in de ring ziet.

Instagram

Waar Verhoeven druk bezig is met wedstrijden en confrontaties, is hij ook in de weer met video's plaatsen op Instagram. Zo kreeg hij recentelijk zijn volgers aan het lachen met een filmpje waarin zijn verloofde een avondje uit ruw verstoorde.

In de video belt hij een vriend op om een 'jongensavond' te organiseren. “Yo bro, vanavond is het jongensavond. Wij tweeën, let’s go,” zegt hij. Zijn vriend stemt toe, waarna de wereldkampioen juichend reageert. Die vreugde duurt echter maar kort, want enkele meters verder verschijnt Van Beem plotseling in beeld. Gehuld in een badjas, blijkt ze al die tijd stilletjes bij de deur te hebben meegeluisterd. Haar veelzeggende blik zegt genoeg. “We gaan niet uit,” zegt Verhoeven vervolgens geschrokken tegen zijn vriend.

Met de video, voorzien van het onderschrift ‘Hoe jongensavonden worden geannuleerd’, wist de wereldkampioen veel lachers op zijn hand te krijgen. In de reacties laten zijn volgers weten het fragment hilarisch te vinden. Verhoeven heeft daar nu ook de tijd voor, want zijn acteerpassie kan hij voorlopig de ruimte geven: pas in december wordt hij weer in actie verwacht bij Glory.