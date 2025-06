Remy Bonjasky heeft erg veel zin in Glory 100, maar de oud-vechter snapt helemaal niets van de aanloop naar het evenement. De voormalig K1-kampioen vindt dat de organisatie op meerdere plekken de plank heeft misgeslagen en ziet de voorbereiding als een ware puinhoop.

"Glory 100 wordt aanstaande zaterdag echt genieten. Maar de aanloop naar dit jubileumevenement... Dat is toch niet uit te leggen", begint Bonjasky zijn tirade richting de organisatie in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Soms vraag jezelf af: zit daar bij Glory überhaupt iemand die snapt wat organiseren is? Iemand die snapt dat Nederland anders is dan de Verenigde Staten? Het evenement van de vorige maand in Miami was al een fiasco en dit is wéér een fiasco."

Omstreden gevecht Rico Verhoeven blijft gemoederen bezighouden: ‘Ik begrijp die andere boksers wel’ Rico Verhoeven staat zaterdagavond tijdens Glory 100 tegenover Artem Vakhitov in de strijd om zijn wereldtitel en al sinds de aankondiging van het gevecht is er kritiek. Ook zo vlak voor het evenement in Rotterdam is het grote verschil tussen de twee kickboksers nog altijd onderwerp van discussie.

'Zijn ze niet goed bij hun hoofd?'

Bonjasky vond het al onbegrijpelijk dat Glory het een tweedaags evenement wilde maken. "Vanaf het moment dat ze aankondigden dat Glory 100 een tweedaags evenement zou zijn, dacht ik al: zijn ze niet goed bij hun hoofd? Natuurlijk is het smullen als je als liefhebber daar beide dagen bij had kunnen zijn, maar Nederland is daar gewoon veel te klein voor. Crisismanagement om stomme keuzes recht te breien."

Glory 100 | Lees hier alles wat je moet weten over het prestigieuze jubileumevenement met Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik Op zaterdag 14 juni vindt het langverwachte jubileumevenement van Glory plaats: Glory 100, waar twintig partijen gevochten zullen worden met maar liefst vier titelgevechten waar fans van zullen smullen. De afsluiting van de avond bestaat uit het heavyweight titelgevecht tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. Lees hier alles wat je moet weten om de partijen goed te kunnen volgen.

Miami

In zijn kritische relaas wijst Bonjasky ook terug naar het evenement in Miami dat veel kritiek kreeg van de fans. "Wat ook niet lekker is, is dat dit zoals gezegd vlak na het fiasco in Miami komt. Iedereen die niet per se iets met Glory heeft, heeft zich daar kapot om gelachen. Ik niet. Ik was eerder verdrietig. Glory heeft tien of vijftien jaar gewerkt om alles op te bouwen en dat gooien ze nu in een paar weken tijd allemaal te grabbel."

Glory heeft te veel op het succes van één man voortgeborduurd. "Veel te lang hebben ze gevaren op het succes van Rico Verhoeven. Het is namelijk niet dat er nu een ander groot toptalent klaar staat. Het is een puinhoop en dat doet mij pijn om te zien."