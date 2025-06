Rico Verhoeven staat zaterdagavond tijdens Glory 100 tegenover Artem Vakhitov in de strijd om zijn wereldtitel en al sinds de aankondiging van het gevecht is er kritiek. Ook zo vlak voor het evenement in Rotterdam is het grote verschil tussen de twee kickboksers nog altijd onderwerp van discussie.

Verhoeven staat zaterdag tegenover Artem Vakhitov en hoopt voor de veertiende keer wereldkampioen te worden. Criticasters stellen dat het zwaargewicht een te 'makkelijke' tegenstander uit heeft gekozen. De Rus is een stuk kleiner en lichter dan zijn Nederlandse tegenstander. Verhoeven zelf stelt juist dat hij een lastig gevecht verwacht.

Topkickbokser Jamal Ben Saddik slaat keihard terug naar rivaal Rico Verhoeven: 'Daarom ontwijkt hij mij' Topkickbokser Jamal Ben Saddik heeft de vloer aangeveegd met Rico Verhoeven, zijn rivaal bij Glory. Verhoeven noemde het onlangs in een interview raadselachtig dat de Marokkaans-Belgische vechter nog een podium krijgt van de vechtsportorganisatie. Ben Saddik rekende in gesprek met Sportnieuws.nl af met die uitspraken én met Verhoevens aanstaande gevecht: "Een titelwedstrijd die nergens op slaat!"

“Er is veel gesproken over het titelgevecht en hij gaat natuurlijk vechten tegen een tegenstander die twintig, dertig kilo lichter is dan hijzelf", weet ook tweevoudig olympisch kampioen hockey Naomi van As. "Ik begrijp op zich wel dat dat door andere boksers of vechters misschien niet serieus wordt genomen."

"Want je gaat tegen een gozer bokser die dertig kilo lichter is en dan heb je wel heel veel voordeel. Dus dat begrijp ik wel. Aan de andere kant is er nu al zoveel over gezegd en dat titelgevecht is er, let it go. Laten we gewoon gaan kijken.”

'Veilige keuze' wereldkampioen Rico Verhoeven onder vuur: 'Laat je ballen eens zien' Voormalig kickbokser Remy Bonjaski staat niet achter verschillende keuzes van Rico Verhoeven. Hij vindt het komende titelgevecht jammer en mist de wereldkampioen op het Glory-event Last Heavyweight Standing. 'Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen.'

'Superknap'

"Feit is wel dat Rico al zoveel jaar aan de top staat en altijd fit is, altijd sterk is, altijd goed is, altijd maar weer wint", reageert Ellen Hoog, oud-ploeggenote van Van As, in de podcast die de twee samen voor Sportnieuws.nl maken. "Dat is gewoon superknap.”

Van As: “Dat is ook heel knap, je moet er altijd maar weer staan. Hij wordt ook weer een jaartje ouder. Hij heeft in 2023 zijn kruisband afgescheurd, hij heeft ook zijn tegenslagen gehad en het blijft gewoon knap hoe je dan toch weer op kan krabbelen en zo fit kan zijn.”

Rico Verhoeven in verlegenheid gebracht met pittige vragen: 'Dan moet je naar jezelf kijken' Rice Verhoeven is te zien in het EO tv-programma 'Een buitengewoon gesprek', waar jongeren met autisme in de schoenen treden van een journalist en hem het vuur aan de schenen leggen met moeilijke vragen. "Er worden vragen gesteld zonder filter en recht door zee," blikt hij terug.

Beluister de podcast

In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: