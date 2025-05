Geïrriteerde Glory-kampioen bijt van zich af na 'beroving': 'Iedereen weet het'

Tyjani Beztati heeft van zich laten horen op sociale media na zijn titelgevecht tegen Chico Kwasi tijdens Glory Underground in Miami. Het gevecht werd opnieuw een gelijkspel, waarna Beztati in de ring liet weten het er niet mee eens te zijn. Hij zou volgens hem slechts één ronde verloren hebben en de andere vier gewonnen.

De geschiedenis herhaalde zich in de nacht van donderdag op vrijdag letterlijk én figuurlijk in Miami. Glory-weltergewichtkampioen Chico Kwasi en lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati stonden opnieuw tegenover elkaar in een titelgevecht over vijf rondes.

Gelijkspel

Vechtsportliefhebbers kregen wederom een gelijk opgaande strijd te zien tussen twee aan elkaar gewaagde vechters. Wéér werd Beztati een knockdown aangerekend die hij betwistte, opnieuw claimden beide vechters de winst en ook dit keer eindigde het gevecht in een gelijkspel; een jurylid gaf de winst aan Beztati, de andere aan Kwasi en de derde gaf de twee evenveel punten. Door de gelijke eindstand behield Kwasi zijn titel.

Het grootste verschil met hun eerste titelgevecht in oktober, was waarschijnlijk niet zo zeer het gevecht zelf, maar de ambiance. In oktober stonden ze nog in de ring te midden van een uitverkochte RTM Stage in Rotterdam, terwijl ze donderdag voor een krappe 200 man vochten om de titel in Miami.

Beide vechters werden na afloop om een reactie gevraagd. Kwasi leek wel met de uitslag te kunnen leven, al was ook hij er niet helemaal blij mee, maar daar dacht Beztati anders over. "Om eerlijk te zijn: de eerste ronde was van mij, de tweede van hem, en alle andere rondes waren van mij. Alle respect voor Chico, hij is een geweldige vechter, maar dit gevecht heb ik gewonnen", stelde de Amsterdammer.

Woordenwisseling

Deze opmerking viel duidelijk verkeerd bij Kwasi, waarna de twee hun gevecht in de ring verbaal vervolgden. "Niet zo doen, man! Kijk eerst het gevecht terug voordat je begint te praten", reageerde Kwasi geërgerd. Maar ook een paar dagen later lijkt Beztati niet van mening te zijn veranderd, zo laat hij weten in een bericht op Instagram.

'Ik eis dat ik ook zo behandeld word'

"Twee gevechten om de wereldtitel in het weltergewicht. Twee gelijke spelen", begint Beztati zijn bericht. "Maar laten we één ding duidelijk maken: ik offer mijn bloed, tijd en ziel niet op om onder de schijnwerpers beroofd te worden. Ik ben er geweest, ik heb me laten zien, en iedereen die kijkt, weet het. Ik ben een gerespecteerd vechter en ik eis dat ik ook zo behandeld word."

Waarna hij zijn fans bedankte: "Dank aan al mijn fans en supporters over de hele wereld, jullie loyaliteit en geloof blijven nooit onopgemerkt."