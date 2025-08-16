Voor liefhebbers van vechtsport belooft het een lange nacht te worden. In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) vindt UFC 319 plaats in Chicago, waar Dricus Du Plessis zijn titel in het middengewicht op het spel zet tegen de ongeslagen Khamzat Chimaev. Lees hier hoe je deze spectaculaire fight night kunt volgen.

Het 319ste evenement van de vechtsportorganisatie vindt plaats in het United Center in Chicago, waar de Chicago Bulls en de Chicago Blackhawks regelmatig in actie te zien zijn. Met een totale capaciteit van 20.900 toeschouwers is het het grootste indoorstadion van de staat Illinois. De vijf gevechten op de main card gaan van start op zondagochtend 04:00 uur Nederlandse tijd. De prelims starten vanaf 02:00.

Reinier de Ridder

Eén van de aanwezige toeschouwers zal Reinier de Ridder zijn, die in Chicago aanwezig is als gast. De Nederlander is niet zomaar aanwezig. De kans is namelijk groot dat hij, als nummer vijf in de divisie, in de nabije toekomst tegen Chimaev of Du Plessis zal vechten als hij voor de titel wil gaan.

Live kijken

Voor Nederlandse kijkers zijn de UFC-gevechten te zien via HBO Max, mits je beschikt over het aanvullende sportpakket. Het basisabonnement van HBO Max begint bij €5,99 per maand, maar voor toegang tot live sportevenementen zoals UFC is het ‘Sports add-on’-pakket vereist, wat de totale maandelijkse kosten op ruim €10,- brengt. HBO Max biedt momenteel geen gratis proefperiode aan.

Daarnaast is het via de officiële UFC-website mogelijk om een UFC Fight Pass aan te schaffen. Hiermee krijg je toegang tot onder meer voorprogramma’s (prelims), archiefmateriaal en exclusieve content. Let op: voor live toegang tot de grote pay-per-view-gevechten is vaak een aparte aankoop vereist.

Titelgevecht

Het is de derde keer dat Du Plessis zijn titel op het spel zet. De Zuid-Afrikaan won in januari 2024 de titel door te winnen van Sean Strickland. Vervolgens verdedigde hij zijn titel met succes tegen ex-kampioen Israel Adesanya tegen Strickland tijdens een rematch. Nu wacht Chimaev, die bekend staat om om zijn brute kracht en zijn grondgevecht. Het titelgevecht versierde hij door Robert Whittaker eind vorig jaar te verslaan. Het hoofdgevecht vindt naar verwachting plaats rond rond 05:30 tot 06:00 Nederlandse tijd.