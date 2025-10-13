Frankrijk leek op weg naar een vlekkeloze start in de WK-kwalificatie, maar in Reykjavik liep het mis. De ploeg van Didier Deschamps verspeelde tegen IJsland voor het eerst punten, mede dankzij een doelpunt van FC Twente-middenvelder Kristian Hlynsson. Zweden zakte ondertussen nog dieper weg in de poule.

Na drie overwinningen op rij kon Frankrijk zich maandag al bijna verzekeren van een WK-ticket. Daarvoor moest het winnen van IJsland, maar dat liep anders. Oud-NEC’er Victor Pálsson opende vlak voor rust de score voor de thuisploeg.

Hlynsson doet Frankrijk pijn

Na rust leek Frankrijk orde op zaken te stellen. Christopher Nkunku krulde de 1-1 binnen en even later gleed Jean-Philippe Mateta de 1-2 in het net, zijn eerste interlandgoal. Maar het feest duurde kort: Hlynsson, die deze zomer van Ajax naar FC Twente vertrok, zorgde razendsnel voor de 2-2 en deed daarmee de Franse koploper pijn.

Door het gelijkspel verspeelt Frankrijk voor het eerst punten in deze kwalificatiereeks. De wereldtopper blijft koploper in groep D, maar ziet Oekraïne naderen na een 2-1-zege op Azerbeidzjan. Deschamps moest meerdere vaste krachten missen, onder wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Marcus Thuram.

Duitsland wint nipt, Zwitserland blijft koploper

Duitsland boekte in groep A een krappe zege op Noord-Ierland (0-1). Nick Woltemade, spits van Newcastle United, maakte in de eerste helft de enige treffer. Slowakije hield gelijke tred met de Duitsers dankzij een 2-0-overwinning op Luxemburg. Beide landen hebben nu negen punten na vier duels.

In groep B kwam Zwitserland niet verder dan 0-0 tegen Slovenië, maar blijft het met tien punten wel aan kop. Kosovo stuntte in diezelfde poule met een 1-0-zege op Zweden, dat opnieuw teleurstelde. De Zwitsers hebben nu drie punten voorsprong op Kosovo, dat tweede staat.

Druk op Tomasson loopt verder op

Voor Zweden worden de zorgen groter. De ploeg van bondscoach Jon Dahl Tomasson verloor in Göteborg dus wéér, ditmaal met 0-1 van Kosovo, en heeft na vier wedstrijden slechts één punt. Dat is extra pijnlijk met toppers als Alexander Isak (Liverpool) en Viktor Gyökeres (Arsenal) in de ploeg. De druk op de Deense coach neemt verder toe, fans riepen in het stadion al om zijn vertrek.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.