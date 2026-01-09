Na een korte winterstop is het weer tijd voor voetbal. De VriendenLoterij Eredivisie gaat gehavend van start wegens het winterse weer, maar de bal lijkt in ieder geval weer te gaan rollen. Wie daar ook erg blij mee is, is dartanalist Vincent van der Voort van Sportnieuws.nl. De darter én voetballiefhebber is zondag aanwezig bij Telstar-Ajax en bespreekt het laatste voetbalnieuws met deze website door.

Na een heleboel dartsgeweld én korte nachtjes voor Vincent van der Voort is het ook weer tijd om een andere hobby van hem te volgen: voetbal. De dartsanalist van onder andere Sportnieuws.nl is aanwezig bij Telstar - Ajax en kijkt ernaar uit dat het voetbal weer gaat beginnen. "Ik ben een enorme voetbalgek. Bij Viaplay, waar ik vaak zit, heb je Engels voetbal, maar uiteindelijk volg ik de Nederlandse competitie het meest. Het is heerlijk dat het weer gaat beginnen. Ik dacht dat de winterstop van vroeger een stuk langer is, dus hoe eerder ze beginnnen hoe beter."

Vincent van der Voort op bezoek bij Telstar-Ajax

Met een kleine slag om de arm gaat het voetbalspektakel dit weekend weer beginnen, mits verdere sneeuwstormen geen roet in het eten gooien. De gehele Keuken Kampioen Divisie is al afgelast, maar de KNVB heeft hoop dat de Eredivisie wel weer kan voetballen op zaterdag en zondag. "Ik ben nooit bij Telstar geweest", begint Van der Voort over de aanstaand tegenstander van zijn club Ajax. "Ik heb er wel zin in, hoor. Al weet je het nooit met Ajax", lacht hij.

Hij denkt dan al snel terug aan de eerste wedstrijd van het seizoen, toen Telstar in de Johan Cruijff ArenA op bezoek kwam. "Ik zie die Milan Zonneveld na twee minuten zo weer op de keeper aflopen", begint hij. Gelukkig scoorde hij niet, maar dat begon niet heel geweldig", zegt hij met gevoel voor understatement. "Ik hoop dat het beter zal gaan, anders heb je in een half jaar wel erg weinig progressie."

Rust bij Ajax

Ajax kende een wisselvallige eerste seizoenshelft en krabbelt onder Fred Grim weer een beetje op. "Ik denk alleen niet dat het er rustiger op gaat worden in de tweede seizoenshelft. Er moet nog zoveel gebeuren. Het kan gewoon niet dat er weer zo snel rust komt bij Ajax." Als alles goed verloopt, gaat Jordi Cruijff vanaf februari van start en kan hij gaan beginnen rust te brengen binnen de organisatie.

Van der Voort vindt het moeilijk om zijn kwaliteiten in te schatten, maar weet wel: "Hij heeft in ieder geval veel krediet en dat is fijn. Ajax moet in mijn ogen goede scouts aannemen en investeren in de jeugd. Daar begint het mee." Wanneer er geld vrijkomt, ziet hij dat dus graag naar de jeugd gaan. Wellicht dat de transfer van Kenneth Taylor goed besteed kan worden. De middenvelder lijkt Ajax nog vóór dit weekend te verlaten.

Kenneth Taylor

"Tuurlijk is dat zonde. Het is een basisspeler en vaste waarde. Ik vind het een goede speler, maar niet per se een dragende speler. Hij wil weg en dan komt er geld vrij. Dat kan weer goed besteed worden, want er is nogal wat nodig bij Ajax. Een rechtsbuiten, een 6 en twee backs", somt Van der Voort op. "Maar dan moet het wel kwaliteit zijn. Er is teveel opvulling gekocht voor teveel geld. Dan kan je het in mijn ogen beter in de jeugd steken."

Een ander opvallend nieuwtje richting het weekend was het nieuws dat oud-Ajax-trainer Erik ten Hag vanaf volgend seizoen technisch directeur wordt bij FC Twente. Daar baalt Van der Voort stiekem een beetje van. "Ik had hem het liefst als trainer bij Ajax teruggezien, dat vind ik jammer. Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld als zulke mensen ineens directeur worden. Ik ken hem als een goede trainer, die als eerste op de club kwam en als laatste wegging, maar of hij nou altijd de beste spelers binnenhaalde...", twijfelt Van der Voort.

Erik ten Hag

Hij denkt terug aan de transfers waar hij écht achterstond bij Ajax. "Toen Noussair Mazraoui geblesseerd was, haalde hij Sean Klaiber bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe het zit met zijn inzicht qua technisch beleid. Als trainer was hij echt goed, maar technisch directeur zijn lijkt me zó anders. Er komt ook direct veel druk op de trainer bij Twente te liggen. Ik weet niet of het zo'n goed idee is. Het is niet direct een garantie tot succes", besluit Van der Voort.

Verdere duels in de Eredivisie

PSV neemt het zaterag 10 januari om 20.00 uur op tegen Excelsior in eigen huis. Zondag trapt Feyenoord de dag om 12.15 uur af met een bezoek bij sc Heerenveen. Robin van Persie speelt dus tegen zijn oude ploeg. Ajax gaat om 14.30 uur naar Telstar.

