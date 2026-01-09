Feyenoord en Ajax staan beiden voor een lastig dilemma: hun belangrijke spelers verkopen deze winterwindow of pas laten gaan in de zomer? Voor zowel Feyenoord als Ajax is het van belang om tóch te verkopen, hoezeer dat ook indruist tegen de sportieve ambities. Het geld is nodig en de spelers zitten ook op hete kolen. Wie niet verkoopt, verkijkt zich mogelijk op de Champions League-miljoenen.

Niemand zal er meer vreemd van opkijken dat Feyenoord en Ajax voorlopig niet in de buurt gaan komen van koploper PSV. De twee zullen moeten gaan uitvechten wie tweede en derde wordt. En daarbij is de aanstaande transferperiode cruciaal. Feyenoord kende een dramatisch einde van 2025 en wil met de borst en een eventuele kwaliteitsinjectie vlammen in de tweede seizoenshelft. Daarvoor moet het wel Quinten Timber verkopen. Hij mag dan één van de betere spelers zijn; voor beide partijen is een vertrek veel beter.

Situatie Timber

De Nederlands international gaf aan dat zijn management nog wel in gesprek is met Feyenoord, maar had een hard hoofd in een verlenging. Dus moet Feyenoord nog wat verdienen aan Timber, want er is niet veel geld beschikbaar. Dat maakte Dennis Te Kloese wel duidelijk, mede door het hoofdpijndossier dat stadion De Kuip heet. Wil Feyenoord aan de selectie sleutelen, moeten ze eerst verkopen.

Een vertrek van Timber zou ook voor een bepaalde rust zorgen. Het is een terugkerend thema bij de club waar al genoeg aan de hand is. Het is onnodige ruis waar Feyenoord zo snel mogelijk van af moet. Het heeft niet eens met de instelling van Timber te maken, maar wel met het rumoer van buitenaf. Hij werd niet voor niets uitgefloten in eigen stadion.

Vertrek Kenneth Taylor

Feyenoord zal meer rust nodig hebben, want na de slechte reeks aan het einde van 2025 voelen zij de hete adem van Ajax in de nek. De club uit Amsterdam is momenteel wél bezig om een belangrijke speler te verkopen. Hoewel Kenneth Taylor op het veld gemist zal worden, zorgt hij ervoor dat er nieuwe spelers bij Ajax kunnen worden gehaald. En dat is nodig, want de selectie is na de aanwinsten van vorige zomer nog veel minder 'af' dan die de selectie van Feyenoord.

Daarmee bewijst Taylor als echte Ajacied zijn club nog één keer een goede dienst. Hij had ook het seizoen af kunnen maken bij Ajax, maar dan was er nooit genoeg geld vrijgekomen om al een kwaliteitsinjectie te doen. Jordi Cruijff zal over de hoofden van Alex Kroes en Marijn Beuker in zijn handen wrijven met het vertrek.

Bijzondere strijd

Feyenoord zal normaliter niet nog heel veel langer in een slechte periode blijven zitten, maar Ajax kan de miljoenen van Taylor uitstekend wegzetten. Gek genoeg is dus de situatie ontstaan dat de huidige nummer 2 en 3 van de Eredivisie hun betere spelers moeten verkopen om een betere kans te krijgen in de strijd om de felbegeerde plek 2: de plek die Champions Leaguevoetbal veiligstelt. Wie niet verkoopt, snijdt zichzelf in de vingers.

